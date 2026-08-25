Talegaon Dhamdhere News : हिंद केसरीचा मानकरी विज्या बैलाचा मृत्यू; मालकाने केला धार्मिक विधी

तळेगाव ढमढेरे - कासारी (ता. शिरूर) येथील प्रगतशील शेतकरी सुखदेव भुजबळ यांच्या बैलगाडा शर्यतीतील हिंदकेसरीचा मानकरी ठरलेल्या "विज्या" बैलाचा नुकताच वृद्धापकाळाने मृत्यू झाला आहे. मृत बैलाचा शेवटचा विधी शेतामध्ये धार्मिक पद्धतीने अतिशय शोकाकुल वातावरणात करण्यात आला. यावेळी अनेकांना अश्रू अनावर झाले होते. विशेष म्हणजे विधीसाठी तालुक्यातील अनेक बैलगाडा मालक उपस्थित होते..सुखदेव भुजबळ यांच्या घरी सन २०११ मध्ये लहान वयातच विज्याचे आगमन झाले. बैलगाडा शर्यतीतील भुजबळ कुटुंब अग्रेसर मानले जाते. एकत्र कुटुंब पद्धतीत बैलगाडा शर्यतीचा छंद जोपासणारे कुटुंब म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. विज्या बैलाचा सन २०११ ते २०२१ हा सुवर्णकाळ ठरला.पूर्वी घरच्याच गाईचा "पिंट्या" बैल त्याच्या जोडीला होता. या दोघांनी अनेक घाटामध्ये घाटाचा राजा व फायनल म्हणून भुजबळ कुटुंबाची बैलगाडा शर्यतीतील वेगळी ओळख निर्माण केली होती..२०१३ मध्ये वाघोली येथील शर्यतीत विज्याने घाटातील फायनलचा मान मिळवून "भैरवनाथ केसरी" हा मानाचा किताब मिळवून दिला होता. २०१४ मध्ये वडगाव मावळ येथे भरलेल्या बैलगाडा शर्यतीत भुजबळ यांचा विज्या आणि तिकोने यांच्या सुलतान बैलासोबत फायनल मध्ये प्रथम क्रमांक मिळवून स्कॉर्पिओ चार चाकी गाडीचा मान मिळाला होता..बैलगाडा शर्यतीच्या बंदीमुळे कित्येक किताबांचा मान त्याच्यापासून काही वर्ष हिरावला गेला होता. २०२२ मध्ये लंपी आजाराने विज्याला ग्रासले आणि त्यातच त्याच्या दोन्ही डोळ्यांना अंधत्व आले. तरीदेखील भुजबळ कुटुंबाने त्याला घरच्या सदस्याप्रमाणे सांभाळले. या काळात कुटुंबाप्रमाणे बैलाची सेवा त्यांनी अहोरात्र केली. गेल्या आठवड्यात वृद्धापकाळाने विज्याची प्राणज्योत अनंतात विलीन झाली आणि भुजबळ कुटुंबातील बैलगाडा शर्यतीचा हिंदकेसरी पर्वाचा शेवट झाला. यावेळी सर्वांनाच अश्रू अनावर झाले. त्याचा शेवटचा विधी शोकाकुल वातावरणात धार्मिक पद्धतीने करण्यात आला.बैलगाडा शर्यतीतील बैलांवर प्रेम करणारी कुटुंबे शिरूर तालुक्यामध्ये असंख्य आहेत. त्यातीलच बैलांवर अतुट प्रेम करणारे कासारी येथील भुजबळ कुटुंब आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.