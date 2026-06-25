पुणे

नेप्ती बातमी

नेप्ती बातमी
Published on

PNE26W29841
नेप्ती (ता.नगर) ः येथे सर्वधर्मियातर्फे मोहरमनिमित्त स्वारीला चादर अर्पण करण्यात आली.

नेप्तीत युवकांकडून स्वाऱ्यांची स्थापना
अहिल्यानगर, ता. २५ ः नेप्ती (ता. नगर) येथे मोहरमच्या निमित्ताने गावात धार्मिक श्रद्धा, सामाजिक सलोखा आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन घडले. नालसाब, इमामी कासम, मौला अली यांच्यासह ताबुतांची पारंपरिक पद्धतीने स्थापना करण्यात आली.
यंदा पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर मोहरमच्या कार्यक्रमात सर्व धर्मीय बांधवांनी एकत्र येऊन चांगल्या पावसासाठी प्रार्थना केली. ‘सर्वांच्या शेतात भरघोस पीक यावे, जनावरांना चारा-पाणी मिळावे आणि गावात सुख-समृद्धी नांदावी,’ अशी प्रार्थना करण्यात आली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मौलाना मुनीर सय्यद आणि हुसेन सय्यद यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावातील हिंदू-मुस्लिम युवकांनी एकत्र येऊन स्वाऱ्यांची स्थापना केली. स्थापनेच्या दिवशी नाले हैदर यंग पार्टीतर्फे इमामवाडा परिसरात स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले.
प्रा. एकनाथ होले म्हणाले, हजरत इमाम हुसेन यांच्या बलिदानातून सत्य, न्याय आणि मानवतेसाठी संघर्ष करण्याची प्रेरणा मिळते.
माजी उपसरपंच फारुक सय्यद म्हणाले, गावातील हिंदू-मुस्लिम युवकांनी एकत्र येऊन मोहरमचे आयोजन केल्यामुळे सामाजिक ऐक्य अधिक बळकट झाले आहे.
यावेळी ग्रामस्थांतर्फे सवारीला चादर अर्पण करून पावसासाठी सामूहिक साकडे घालण्यात आले. यावेळी मार्केट कमिटीचे माजी संचालक वसंत पवार, रामदास फुले, माजी उपसरपंच दादू चौगुले, सलीम सय्यद, हुसेन सय्यद, परवेझ सय्यद, भूषण पवार, लौकिक चौगुले, सादिक पवार, संजय राऊत, प्रभाकर चहाळ आदी उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

धार्मिक उत्सव
Hindu Muslim unity
Moharram celebrations in Maharashtra
Nepti village events
festival prayers for rain
social harmony in India
communal harmony initiatives
young people celebrating Moharram
traditional rituals in Maharashtra
Nepti local culture
interfaith festival celebrations
religious unity in India
Nepti community events
agricultural concerns in Maharashtra
importance of rain in farming
collective prayers for prosperity
Nepti youth activities
नेप्तीतील मोहरम
हिंदू-मुस्लिम एकता
सामुदायिक प्रार्थना
नेप्तीतील चादर अर्पण
नेप्तीतील सामाजिक सलोखा
मोहरम सणाची महत्त्व
शेतकऱ्यांच्या चिंता
गावातील युवा एकोपा
नेप्तीतील परंपरे
इमाम लाखोची वैभवशाली परंपरा
नेप्तीत चावडीचा उत्सव
धार्मिक श्रद्धा
शेतकऱ्यांसाठी प्रार्थना