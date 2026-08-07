हिंजवडीत एकतर्फी प्रेमातून खून; आरोपीला उरुळी कांचनमध्ये बेड्या

उरुळी कांचन, ता. ७ : हिंजवडी परिसरात शालेय मैत्रिणीच्या प्रियकराचा एकतर्फी प्रेमातून लोखंडी रॉडने निर्घृण खून करून तरुणीला गंभीर जखमी करण्यात आले. यानंतर अर्टिगा मोटारीमधून पुणे-सोलापूर महामार्गाने पळून जाणाऱ्या आरोपीला उरुळी कांचन (ता. हवेली) पोलिसांनी नाकाबंदी करून अटक केली. ही घटना शुक्रवारी (ता. ७) उघडकीस आली.
दिनेश महादेव झांबरे (वय २३, मूळ रा. पळशी, ता. पंढरपूर) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी दिनेश आणि पीडित तरुणी यांचे शालेय जीवनापासून प्रेमसंबंध होते. पुण्यात शिक्षण घेत असताना तरुणीचे दुसऱ्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध जुळले. याचा राग मनात धरून दिनेशने हिंजवडी येथे दोघांवर लोखंडी रॉडने हल्ला केला. यात तरुणाचा मृत्यू झाला, तर तरुणी गंभीर जखमी झाली.
घटनेनंतर आरोपी अर्टिगा कारमधून (क्र. एमएच १३ इके ५८२८) पंढरपूरच्या दिशेने पळून जात होता. हिंजवडी पोलिसांनी ही माहिती तत्काळ उरुळी कांचन पोलिसांना दिली. त्यानुसार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पांडुरंग पवार यांच्या पथकाने महामार्गावर नाकाबंदी करून वेगात येणारी कार अडवली आणि दिनेशला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली असून, त्याला हिंजवडी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.
पोलिसांचे कौशल्य अन् ताळमेळ
हिंजवडीत गुन्हा घडल्यानंतर आरोपी सोलापूरच्या दिशेने पळाल्याची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांनी तातडीने उरुळी कांचन पोलिसांना सतर्क केले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अवघ्या काही मिनिटांत महामार्गावर नाकाबंदी लावण्यात आली, ज्यामुळे आरोपीला काही तासांतच जेरबंद करणे शक्य झाले.
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