Hinjewadi Metro : हिंजवडी मेट्रोसाठी थर्ड-रेल प्रणाली; पुण्यात प्रथम वापर, सेवा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह होण्यास मदत

पुणे - हिंजवडी-शिवाजीनगर मार्गावरील मेट्रो अत्याधुनिक थर्ड-रेल विद्युतीकरण प्रणालीवर धावणार आहे. या २३ किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर प्रथमच अशा तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. पारंपरिक मेट्रो मार्गावर वरच्या बाजूच्या वायर आणि मास्ट्सवर वीजपुरवठा होतो. मात्र, थर्ड-रेल तंत्रज्ञान मेट्रो मार्गाच्या बाजूला बसवलेल्या अतिरिक्त कंडक्टर रेलद्वारे वीजपुरवठा करते. ट्रेनच्या खाली बसवलेले कलेक्टर शूज थेट या रेल्वे रुळावरून वीज घेतात. त्यामुळे उच्चदाब उपकरणांची गरज नाहीशी होते आणि मेट्रो मार्गाचे दृश्य स्वच्छ दिसते. या प्रकारचे तंत्रज्ञान कोलकाता, बंगळुरू आदी निवडक शहरांत वापरले गेले आहे. त्यात आता पुण्याचा समावेश झाला आहे..पहिल्या टप्प्यात माण आणि आर. के. लक्ष्मण संग्रहालयदरम्यानचा १३.३ किलोमीटर मार्गावर मेट्रो कार्यान्वित होईल. त्यात १२ स्थानकांचा समावेश आहे. त्यानंतर पिंपरी चिंचवड-स्वारगेट आणि वनाज-रामवाडी मेट्रो मार्गांशी एकत्रीकरण सुलभ करण्यासाठी हा मार्ग शिवाजीनगरमधील जिल्हा न्यायालयापर्यंत वाढवला जाईल. हा मार्ग पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर शिवाजीनगर आणि हिंजवडीदरम्यानचा प्रवासाचा वेळ सध्याच्या दीड तासांवरून सुमारे ४५ मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे..थर्ड रेलची वैशिष्ट्येवीजपुरवठा खंडित होण्याची आणि सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता कमी असल्याने उच्च विश्वसनीयता.उच्चदाब तारा आणि खांब नसल्यामुळे कमी दृश्य गोंधळ.पारंपरिक उच्चदाब विद्युतीकरण प्रणालींच्या तुलनेत कमी देखभाल खर्चजास्त वारंवारतेच्या शहरी वाहतूक सेवा आणि दाट महानगरीय वातावरणासाठी अधिक उपयुक्तता.या तांत्रिक प्रगतीमुळे प्रतीक्षा वेळ कमी होऊ शकतो, वेळापत्रक विश्वसनीय होऊ शकते..पुणे मेट्रोमध्ये थर्ड रेल प्रणाली कार्यान्वित होणे हा प्रकल्पासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांनुसार विकसित करण्यात आलेली ही प्रणाली मेट्रोची सेवा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि अखंड ठेवण्यास मदत करेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत पुणेकरांना जागतिक दर्जाची, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमधील हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.- अनिलकुमार सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड.रामवाडी ते वाघोली दुमजली उड्डाणपूल; वरच्या स्तरावर मेट्रो; तर खाली धावणार वाहनेसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकाच्या धर्तीवर (आचार्य आनंदऋषिजी महाराज चौक) रामवाडी ते वाघोलीदरम्यान दुमजली उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. वरच्या स्तरावरून मेट्रो, तर खालच्या स्तरावरून वाहने धावतील. या साडेचार किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया महामेट्रोने पूर्ण केली असून लवकरच कामाला सुरुवात होईल.महामेट्रोकडून वनाज ते रामवाडीदरम्यान मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यात आला. या मार्गाचा विस्तार वाघोलीपर्यंत करण्यास यापूर्वीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसेच, पुणे महानगर क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या सर्वंकष वाहतूक आराखड्यातही मार्ग प्रस्तावित केला आहे. त्यानुसार रामवाडी ते वाघोलीदरम्यान सुमारे नऊ किलोमीटर अंतर आहे..त्यापैकी जुना खराडी जकात नाक्यापर्यंत म्हणजे साडेचार किलोमीटर एलिव्हेटेड (उन्नत) मेट्रो मार्गाचे काम करण्यासाठी महामेट्रोकडून निविदा मागविल्या होत्या. एकूण सात कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. त्या शुक्रवारी उघडण्यात आल्या. त्यानुसार सर्वांत कमी दराची निविदा ॲफकॉन कंपनीने भरल्याचे समोर आले. त्यामुळे लवकरच या कामाची ‘वर्क ऑर्डर’ (कार्यादेश) देऊन कामास सुरुवात होणार आहे..हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यान मेट्रो मार्गाचे काम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) हाती घेण्यात आले आहे. या मेट्रो मार्गावर आचार्य आनंदऋषिजी महाराज चौकात दुमजली उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे. वरच्या स्तरावरून मेट्रो, तर खालच्या स्तरावरून खासगी वाहने धावतील. तेच डिझाईन रामवाडी ते वाघोलीदरम्यान मेट्रो मार्गासाठी वापरण्यात येणार आहे. या मार्गावर एकूण चार मेट्रो स्टेशन असणार आहेत.‘रामवाडी ते वाघोली एकूण नऊ किलोमीटरहून अधिक अंतर आहे. पहिल्या टप्प्यात रामवाडीपासून सुमारे साडेचार किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाच्या कामाची निविदा काढण्यात येणार आहे.’- श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.