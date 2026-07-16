Hinjewadi Metro : हिंजवडी मेट्रोतून प्रवासी वाहतुकीला आठवडाभरात परवानगी; केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

पुणे - हिंजवडी - शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठी आठवडाभरात परवानगी मिळेल, असे केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. त्यासाठी मेट्रो रेल्वे सेफ्टी कमिशनर (सीएमआरएस) जनक गर्ग यांच्याशी गुरुवारी झालेल्या चर्चेनंतर मोहोळ यांनी ही महिती दिली. .हिंजवडी - शिवाजीनगर मेट्रोचा पहिला टप्पा माण ते बालेवाडी (१२ स्थानके) १५ जुलैपर्यंत सुरू करण्यात येईल, असे पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी १० जून रोजी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते. परंतु, प्रत्यक्षात ही मेट्रो अद्याप सुरू झालेली नाही..या पार्श्वभूमीवर ‘हिंजवडी मेट्रोचा मुहूर्त पुन्हा एकदा चुकला’ असे वृत्त ‘सकाळ’ने गुरुवारी (ता. १६) प्रसिद्ध केले होते. ‘सीएमआरएस’कडून परवानगी न मिळाल्याने या मार्गावरील मेट्रोतून प्रवासी वाहतूक सुरू करता येत नसल्याचे मेट्रोचे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड’ (पीआयसीटीएमआरएल) ने म्हटले होते..या पार्श्वभूमीवर ‘सीएमआरएस’ ही संस्था विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत असल्याने मोहोळ यांनी गर्ग यांच्याशी दिल्लीत चर्चा केली. त्यात त्यांनी ५ ते ८ जुलै दरम्यान हिंजवडी- शिवाजीनगर दरम्यानच्या मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याची पाहणी झाली असून त्यात काही बदल सुचविले आहेत. त्याची तातडीने पूर्तता ‘पीआयसीटीएमआरएल’कडून होणे अपेक्षित आहे. ती झाल्यावर या मार्गावरील मेट्रोतून प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले..दरम्यान, ‘पीआयसीटीएमआरएल’चे प्रमुख अमितकुमार सैनी यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, सांगितलेले बदल आम्ही पूर्ण केले आहेत. त्याची माहिती गर्ग यांना पाठविली आहे. त्यामुळे आता प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठीची परवानगी अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.