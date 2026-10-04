शंभराव्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ठरणार २४ नोव्हेंबरला पुण्यातील बैठकीत होणार निवड; संमेलनाची रूपरेषाही ठरणार

पुणे, ता. ४ ः पुण्यात जानेवारीत होणाऱ्या ऐतिहासिक शंभराव्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड २४ नोव्हेंबरला होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या पुण्यात होणाऱ्या बैठकीत संमेलनाध्यक्षांची निवड तसेच संमेलनाची रूपरेषा निश्चित केली जाणार आहे.
साहित्य महामंडळाचा वर्धापन दिन सोहळा पणजी येथे शनिवारी (ता. ३) आणि रविवारी (ता. ४) झाला. त्यावेळी आयोजित साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष योगेश सोमण यांनी दिली. महामंडळाची पुढील बैठक २३ आणि २४ नोव्हेंबरला पुण्यात होणार आहे. २३ नोव्हेंबरला महामंडळाच्या मार्गदर्शक समितीची बैठक होणार असून, त्यात संमेलनातील परिसंवाद, कवी संमेलने, मुलाखती, चर्चासत्र आदींची रूपरेषा तसेच, त्यातील वक्ते निश्चित केले जाणार आहेत.
ही रूपरेषा २४ नोव्हेंबरला महामंडळाच्या बैठकीसमोर सादर करून संमत केली जाईल.
याच बैठकीत संमेलनाध्यक्षपदासाठी सर्व संस्थांकडून आलेल्या नावांवर चर्चा होईल. त्यानंतर एकमताने अथवा बहुमताने निर्णय होऊन अध्यक्षांच्या नावाची घोषणा केली जाईल. त्यामुळे सारस्वतांच्या मेळ्यातील सोनेरी पान ठरणाऱ्या शंभराव्या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा बहुमान कोणाला मिळणार, हे संमेलनाच्या दोन महिन्यांपूर्वीच कळणार आहे.
अध्यक्षांची निवड संमेलनाच्या किमान दोन महिन्यांपूर्वी करण्याचा नियम आहे. मात्र यापूर्वी काही वर्षे चार ते पाच महिन्यांपूर्वीच अध्यक्षांची निवड केली जात होती. काही वेळा संमेलनाच्या अगदी सात ते आठ महिन्यांपूर्वीच देखील अध्यक्ष जाहीर करण्यात आले होते. अध्यक्षांना भाषणाच्या तयारीसाठी आणि विविध संस्थांचे सत्कार स्वीकारण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, हा त्यामागील उद्देश होता. मात्र महामंडळाच्या नव्या कार्यकारिणीने यंदा नियमानुसार संमेलनाच्या दोन महिन्यांपूर्वीच अध्यक्षांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
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