पुणे

दिनविशेष ता. २८ जून

दिनविशेष ता. २८ जून
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दिनविशेष ता. २८ जून

२००३ ः अमेरिकेने मंगळ या ग्रहावर ‘रोव्हर’ या दुसऱ्या संशोधक उपकरणाचे प्रक्षेपण केले.
२०१५ ः अमेरिकेच्या स्पेसएक्‍स या अवकाश कंपनीने अवकाशात सोडलेले मानवरहित फाल्कन-९ हे रॉकेट प्रक्षेपणानंतर काही मिनिटांतच कोसळले.

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