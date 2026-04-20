Germany Vitthal Dham: अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर ऐतिहासिक क्षण! जर्मनीत विठ्ठल धाम मंदिरात संत मूर्तींची प्रतिष्ठापना, ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’चा जयघोष..

आळंदी: अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर जर्मनीतील रेमबोल्डशॉसर स्ट्रासे किर्चहेम येथील विठ्ठल धाम मंदिरात संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या मूर्तींची रविवारी (ता. १९) विधिवत प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. टाळ-मृदंगाचा गजर आणि ''ज्ञानोबा-तुकाराम''च्या जयघोषात हा सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला..आळंदी आणि देहू संस्थानच्या वतीने आयोजित या सोहळ्यासाठी भारतातून ३५ वारकरी आणि जर्मनीतील स्थानिक मराठी व जर्मन नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संत ज्ञानेश्वर माऊली आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या मूर्ती आळंदी देहू येथून गुरुवारी (ता. १६) जर्मनीतील विठ्ठल धाम मंदिराकडे रवाना झाल्या. तेथे पोहोचल्यानंतर दोन दिवसांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. शनिवारी (ता. १८) सकाळी काकड आरतीने सोहळ्याला सुरुवात झाली. दुपारी ३ वाजता दिंडीचे आयोजन केले होते. .दिवसाची सांगता ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या जीवनावर आधारित "नमो ज्ञानेश्वरा'''' या इंग्रजीमधून सादर झालेल्या कार्यक्रमाने झाली. रविवारी (ता. १९) सकाळी ७.३० वाजल्यापासून दोन्ही संतांच्या मूर्तींच्या प्राणप्रतिष्ठा विधींना सुरुवात झाली. अतिशय भक्तिमय वातावरणात, ज्ञानोबा तुकाराम यांचा नामघोषात, संपूर्ण विधी पार पडले. .यानिमित्ताने आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे यांचे इंग्रजीतून कीर्तन झाले. आळंदी संस्थानच्या फेसबुक पेजवर थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. या संपूर्ण कार्यक्रमास आळंदी संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे, देहू संस्थानचे माजी अध्यक्ष नितीन महाराज मोरे, सुनील महाराज मोरे तसेच स्वामी समर्थ प्रतिष्ठान औंधचे श्रीकांत पाटील उपस्थित होते..जर्मन भाविकांना लागला भक्तीचा लळादोन दिवस सकाळच्या काकड आरती तसेच पूजेसारखे नैमित्तिक विधी जर्मन नागरिक भक्ती भावाने करत असल्याने जर्मन भाविकांना ज्ञानोबा तुकाराम यांचा भक्तीचा लळा लागल्याचे डॉ. भावार्थ देखणे यांनी सांगितले.