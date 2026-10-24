Pune News : सॅलिसबरी पार्कमधील दगडी भिंतीची चोरी

पुणे - पुणे महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून सॅलिसबरी पार्क येथील किलिबल शाळासमोर पाच वर्षापूर्वी दगडी भींत बांधाली होती. मात्र, आता ही दगडी भिंत चोरीला गेली असून, ती कुठे गायब झाली याची माहिती प्रशासनाकडे नाही. पण आता त्याच ठिकाणी पुन्हा एकदा कोणतीही निविदा न काढता विटांची नवीन भिंत बांधली जात आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या प्रभागातून ही भिंत कोणी चोरीला गेली असून, ती शोधून काढावी अशी मागणी काँग्रेसच्या व्यापारी सेलचे अध्यक्ष भरण सुराणा यांनी पत्रकार परिषदेत केली..प्रभाग क्रमांक २१ मध्ये मुकंदनगर- सॅलीसबरी पार्क (जुना प्रभाग २८) येथे किलबिल शाळा समोर एक सुशोभीकरण म्हणून भवन विभागामार्फत दगडाची भिंत बांधण्यात आली होती. ही भिंती बांधण्यासाठी सुमारे १३ लाख रुपये ठेकेदाराला देण्यात आले होते.दगडाच्या बांधकामाला वर्षानुवर्षे काहीच होत नाही, असे असताना २२०६ मध्ये अचानक ही दगडी भिंत गायब झाली आहे..त्यामुळे यासंदर्भात मी भवन विभागाकडे तक्रार केली. पण भवन विभागाला याची काहीच माहिती नाही, त्यामुळे भवन विभागाने पथ विभाग, घनकचरा विभाग, परिमंडळ क्रमांक पाच, बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय यांना पत्र देऊन दगडी भींत कुठे गेली याची विचारणा केली आहे. तसेच त्या ठिकाणी ज्या नवीन भिंतीचे काम सुरु आहे, त्याचीही माहिती देण्यासाठी पत्र पाठवले आहे..नवीन भिंत बांधण्यासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया नाही, ठेकेदाराला कार्यादेश नाहीत तरीही हे काम कसे सुरु झाले आणि जुनी दगडी भिंत चोरीला कशी गेली असा प्रश्न सुराणा यांनी उपस्थित केला आहे. हा प्रभाग स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचा आहे. या कामासंदर्भात मी चौकशी करण्यासाठी गेलो असता भिमाले यांचे काही कार्यकर्ते माझ्या अंगावर धावून आले, असा आरोप सुराणा यांनी केला आहे.यासंदर्भात श्रीनाथ भिमाले म्हणाले,‘‘जुनी दगडी भिंत चोरीला गेली नाही, ती कमकुवत झाल्याने अपघात होण्याचा धोका निर्णाण झाल्याने ही भिंत पाडून नवीन भिंत बांधली जात आहे. सुराणा हे राजकीय आकसापोटी आरोप करतात. त्यात तथ्य नाही.’’.यापूर्वीही वादग्रस्त पद्धतीने कामसॅलीबरी पार्क भागात तीन महिन्यांपूर्वी भर पावसात भिंत रंगविण्याचे काम सुरु होते. त्यावेळीही ही भिंत कोण रंगवत होते, त्यासाठी किती रुपयांचा खर्च झाला याची माहिती बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे नव्हती. आता तर थेट जुनी दगडी भिंत काढून तेथे नवीन भिंत बांधली जात असली तरी याची माहिती प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे हा सावळा गोंधळ होत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.