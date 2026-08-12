पुणे

दिनविशेष ता. १७ ऑगस्ट

दिनविशेष ता. १७ ऑगस्ट
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दिनविशेष ता. १७ ऑगस्ट

१९९५ ः ‘आर्मी स्वीच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क’ (अस्कॉन) ही अत्याधुनिक संदेश यंत्रणा पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या हस्ते देशाला अर्पण.
२००४ ः भारताचा नेमबाज राजवर्धनसिंह राठोडने अथेन्समध्ये झालेल्या ऑलिंपिकमध्ये देशाला पहिले वैयक्तिक रौप्यपदक मिळवून दिले.
२०१५ ः भारताचा गोल्फपटू अनिर्बन लाहिरी याने व्यावसायिक मालिकेतील प्रमुख स्पर्धेत भारतातर्फे सर्वोत्तम कामगिरी केली.

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भारतीय क्रीडा यश
August 17 historical events
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ASCON launch India
Rajvardhan Singh Rathore Olympic success
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1995 technological advancements
2004 Athens Olympics highlights
Anirban Lahiri golf achievements
August 17 milestones
Indian sports history
Olympic medals India
technology in communication India
well-known Indian athletes
ऑगस्ट १७च्या ऐतिहासिक घटना
भारतातील माहिती तंत्रज्ञान
राजवर्धनसिंह राठोड इतिहास
अनिर्बन लाहिरी गोल्फ यश
भारतीय ऑलिंपिक खेळाडू
तंत्रज्ञानाचे महत्त्व
भारतातील प्रवृत्तीसंदर्भातील घटना
1995 मधील घडामोडी
2004 ऑलिंपिक महासत्ता
भारतीय खेळांची प्रगती
स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क
भारतातील क्रीडा इतिहास
भारतीय काही महत्त्वाचे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम
पंतप्रधान नरसिंह राव यांचा योगदान
२०१५ च्या गोल्फ स्पर्धा साधल्या
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