पुणे

दिनविशेष ता. २८ ऑगस्ट

दिनविशेष ता. २८ ऑगस्ट
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दिनविशेष ता. २८ ऑगस्ट

१९९४ ः बंगळूर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमधील डॉ. गीता सेन यांना ‘व्होल्वो पर्यावरण पुरस्कार’ जाहीर.
२००४ ः अर्जेंटिनाने फुटबॉल विजेतेपद जिंकून ऑलिंपिकमध्ये ५२ वर्षांच्या दीर्घावधीनंतर सुवर्णपदक मिळविले. अर्जेंटिना हा ऑलिंपिक सुवर्ण मिळविणारा पहिला लॅटिन अमेरिकी देश ठरला आहे.
२०१४ ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘जन धन योजने’चे उद्‌घाटन. एकाच दिवसांत तब्बल दीड कोटी बॅंक खाती उघडण्यात आली. अशाप्रकारे झालेला हा जगभरातील सर्वांत मोठा प्रयोग आहे.

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भारताची महत्त्वाची साधने
अर्जेंटिनाचे ऑलिंपिक सुवर्ण
नरेंद्र मोदींचे जन धन योजनेतील योगदान
भारतीय पर्यावरण पुरस्कार
बँक खात्यामध्ये क्रांती
स्पोर्ट्समध्ये भारताची प्रगती
इतिहासातील महत्वाच्या तारखा
५२ वर्षांचा सुवर्णकाळ
भारतातील शैक्षणिक यश
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