पुणे

दिनविशेष ता. २१ ऑगस्ट

दिनविशेष ता. २१ ऑगस्ट
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दिनविशेष ता. २१ ऑगस्ट

१९९८ ः संस्कृततज्ज्ञ वामनशास्त्री भागवत यांना राष्ट्रपतींच्या वतीने देण्यात येणारा ‘राष्ट्रीय पंडित वर्षासन पुरस्कार’ जाहीर.
२००२ ः मॅसॅच्युसेट्‌स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजीतील भारतीय गणिती मधुसूदन यांना चोविसाव्या आंतरराष्ट्रीय गणिती परिषदेत ‘नेव्हालिना’ पुरस्कार जाहीर.
२०१४ ः नानजिंग, चीन येथे झालेल्या युवा ऑलिंपिक स्पर्धेत वेटलिफ्टिंग क्रीडा प्रकारात वेंकट राहुल रगाला याने ७७ किलो वजनी गटात रौप्यपदक जिंकले.

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