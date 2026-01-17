Sai Thopate : सई थोपटे पुण्यातील सर्वात तरुण नगरसेविका, २२ व्या वर्षी महापालिका निवडणुकीत विजय मिळवत घडवला इतिहास

धनकवडी - महापालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या बावीसवर्षीय सई थोपटे यांनी प्रभाग ३६ मध्ये दणदणीत विजय मिळवत इतिहास घडवला आहे. या विजयासह त्या पुणे महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वात तरुण नगरसेविका ठरल्या असून, त्यांच्या या यशाचे शहरभरातून कौतुक होत आहे..राजकीय पार्श्वभूमी नसतानाही सई थोपटे यांनी आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत अत्यंत संयमी, शिस्तबद्ध आणि प्रभावी प्रचार यंत्रणा उभी केली. कमी वयामुळे त्यांच्या क्षमतेबाबत चर्चा होत असल्या, तरी निकालाने सर्व शंका दूर करत त्यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचा मोठ्या मताधिक्याने पराभव केला..प्रचारादरम्यान त्यांनी प्रभागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन यासारख्या मूलभूत समस्यांबरोबरच तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘उच्चशिक्षित आणि तरुण प्रतिनिधी लोकांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे मांडू शकतो,’ या विश्वासातून मतदारांनी त्यांना भरभरून पाठिंबा दिला..अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन जीवनापासूनच सामाजिक उपक्रम, कार्यक्रम आणि आंदोलनांत सक्रिय सहभाग घेतल्यामुळे सई थोपटे या तरुणांमध्ये परिचित झाल्या होत्या. त्याच अनुभवाचा फायदा त्यांना निवडणुकीत झाल्याचे दिसून आले. प्रभागातील नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सईचे वडील प्रशांत थोपटे यांनी केलेल्या कार्याचा सकारात्मक वारसा सईला मिळाला..सई थोपटे यांच्या विजयामुळे पुणे महापालिकेत तरुणांचा सक्षम आणि ऊर्जावान आवाज उमटणार आहे. पदवी पूर्ण करताच जनसेवेत उतरलेल्या सई यांच्याकडे भाजपचे उगवते नेतृत्व म्हणून पाहिले जात आहे. त्यांच्या यशामुळे सोशल मीडियावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून ‘युथ आयकॉन’ म्हणून त्यांची ओळख अधिक बळकट झाली आहे.हा विजय माझा नसून माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक मतदाराचा आहे. प्रभागाच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी प्रामाणिकपणे काम करेन.- सई थोपटे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.