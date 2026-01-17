पुणे

Sai Thopate : सई थोपटे पुण्यातील सर्वात तरुण नगरसेविका, २२ व्या वर्षी महापालिका निवडणुकीत विजय मिळवत घडवला इतिहास

महापालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या बावीसवर्षीय सई थोपटे यांनी प्रभाग ३६ मध्ये दणदणीत विजय मिळवत इतिहास घडवला.
सकाळ वृत्तसेवा
धनकवडी - महापालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या बावीसवर्षीय सई थोपटे यांनी प्रभाग ३६ मध्ये दणदणीत विजय मिळवत इतिहास घडवला आहे. या विजयासह त्या पुणे महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वात तरुण नगरसेविका ठरल्या असून, त्यांच्या या यशाचे शहरभरातून कौतुक होत आहे.

