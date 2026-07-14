Pune Crime : डॉक्टरकडे खंडणी मागणाऱ्या सराईत गुंडाला अटक

पुणे - येरवडा परिसरातील एका डॉक्टरकडे ५० हजार रुपयांची खंडणी मागून जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला लक्ष्मीनगर पोलिसांनी अटक केली. अमोल जिवराज पिल्ले (वय ४६, रा. जयजवान नगर, येरवडा) असे आरोपीचे नाव असून, त्याच्याविरुद्ध पुण्यासह कर्नाटकात खून, खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरीचे ५८ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी अमोल पिल्ले हा रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर यापूर्वी तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती. या सराईत गुंडाने जयजवान नगर परिसरातील एका रुग्णालयात डॉक्टरकडे ५० हजार रुपयांची खंडणी मागून त्यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली होती. याप्रकरणी नउ जुलै रोजी लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..पोलिसांनी आरोपीकडून गुन्ह्यात वापरलेला लोखंडी कोयता जप्त केला आहे. लक्ष्मीनगरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रवींद्र कदम, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) उमेश गित्ते, सहाय्यक निरीक्षक निखिल पवार, दत्तात्रेय लिगाडे तसेच अंमलदार यशवंत खंदारे, राहुल परदेशी, अक्षय शिंदे, श्रीनाथ कांबळे, अतुल जाधव यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.