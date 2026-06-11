पुणे

Pune Crime : सूरज ठोंबरे टोळीतील सराईत गुन्हेगारास पिस्तुलासह अटक

बंडू आंदेकर आणि सोमनाथ गायकवाड टोळीसह सूरज ठोंबरे टोळीतील गुन्हेगार शहरात पुन्हा गंभीर गुन्हे करण्याची शक्यता आहे.
akash saswade arrested

akash saswade arrested

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरातील कुख्यात सूरज ठोंबरे टोळीतील सराईत गुन्हेगार आकाश उर्फ स्काय मंगेश सासवडे (वय २७, रा. नांदेड सिटी, पुणे) याला खंडणी विरोधी पथक एक आणि युनिट दोनच्या संयुक्त पथकाने अटक केली. त्याच्या ताब्यातून दोन जिवंत काडतुसे आणि एका देशी बनावटीच्या पिस्तूल जप्त करण्यात आले आहे.

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