हेड कोचीच्या पोलिस आयुक्तांची बदली

लोगो ः ‘हिट अँड रन’ प्रकरण
तिरुअनंतपुरम, ता.२८ (पीटीआय) ः केरळममधील ‘हिट अँड रन’ केस प्रकरणी राज्य सरकारने आज कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कोचीचे पोलिस आयुक्त कालिराज महेशकुमार यांची तडकाफडकी बदली करतानाच त्यांच्या जागी आर.निशांथिनी यांना नेमण्यात आले आहे. एका आलिशान मोटारीने धडक दिल्याने पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. ज्यावेळी हा अपघात घडला तेव्हा संबंधित मोटार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाचा मुलगा चालवीत होता. केरळम पोलिसांनी हे प्रकरण निष्काळजीपणे हाताळल्याचा आरोप होतो आहे. या प्रकरणी चेरानल्लूर पोलिस ठाण्यातील चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. चौकशी प्रक्रियेमध्ये त्रुटी ठेवल्याने त्यांच्याविरोधात ही कारवाई करण्यात आली होती. या अपघातानंतर मृतांचे कुटुंबीय तसेच नातेवाइकांनी आंदोलन करत पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या दुर्घटनेनंतर संबंधित अल्पवयीनास तातडीने सोडण्यात आले होते. पुरावे नष्ट करण्यासाठी पोलिसांनी हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप मृतांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या नातेवाइकांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीतून संबंधित मोटार ताशी शंभर किलोमीटर एवढ्या वेगाने धावत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी आरोपीच्या घराचीही तपासणी केली होती.
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