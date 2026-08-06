पुणे

अज्ञात वाहनाच्या धडकेत वृद्ध महिलेचा मृत्यू;

अज्ञात वाहनाच्या धडकेत वृद्ध महिलेचा मृत्यू;
Published on

अज्ञात वाहनाच्या धडकेत वृद्ध महिलेचा मृत्यू; चालकाविरुद्ध गुन्हा

सकाळ वृत्तसेवा
लऊळ, ता. ६ : पंढरपूर-कुर्डुवाडी मार्गावरील ढोरेवस्ती परिसरात अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ७५ वर्षीय वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला. बुधवारी (ता. ५) सायंकाळी झालेल्या या अपघाताप्रकरणी कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात अज्ञात वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमन कोंडीराम चांदणे (वय ७५, रा. लऊळ, ता. माढा) या आपल्या मुलाच्या वस्तीवरून पायी लऊळकडे जात होत्या. सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास ढोरेवस्ती परिसरात भरधाव वेगाने आलेल्या अज्ञात वाहनाने त्यांना धडक दिली. अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार झाला.
घटनेची माहिती मिळताच नातेवाइकांनी त्यांना रुग्णवाहिकेतून कुर्डुवाडी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणी त्यांचा मुलगा पांडुरंग कोंडीराम चांदणे (वय ४५) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात अज्ञात वाहनचालकाविरुद्ध निष्काळजीपणे वाहन चालविणे, अपघातानंतर जखमीला मदत न करता घटनास्थळावरून पसार होणे आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

fatal hit and run incident
pedestrian safety awareness
road accident news
elderly safety in traffic
driver negligence cases
unknown driver vehicle accident
accident in Pune district
police report hit and run
roadside accident investigation
elderly woman pedestrian death
local road safety issues
accident lawyer for victims
household safety tips for elderly
compensation for accident victims
traffic laws and regulations
वृद्ध महिलांचे रस्त्यावरच्या सुरक्षिततेबाबत कायद्यांचे ज्ञान
अपघातात जखमी होणे
वाहतुकीसाठी चांगले कायदे
कुर्डुवाडी परिसरातील अपघात
लऊळ स्थानकातील वाहतूक समस्या
अज्ञात वाहनचालक शोध काम
रस्त्यावर वृद्धांच्या सुरक्षिततेची गरज
पोलिसांचा अपघातानंतरचा प्रयत्न
नातेवाईकांच्या अधिकारांची माहिती
अपघाताच्या दरम्यान ठेवावयाच्या गोष्टी
Marathi News Esakal
www.esakal.com