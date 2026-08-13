पुणे

Shirur Market Committee Election : शिरूर बाजार समितीची निवडणूक तात्काळ घ्या; काँग्रेस पक्षाची मागणी

मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार शिरूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक पूर्णपणे रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याचे दिले निर्देश.
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नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे - मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार शिरूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक पूर्णपणे रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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