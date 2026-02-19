Special Train For Holi : होळीनिमित्त पुण्याहून विशेष रेल्वे धावणार; एक लाखाहून अधिक प्रवाशांची होणार सोय

पुणे - होळीच्या सणानिमित्त प्रवाशांची होणारी गर्दी लक्षात घेता रेल्वे प्रशासनाने अतिरिक्त रेल्वे गाड्यांचे नियोजन केले आहे. यात पुण्याहून नागपूर, दानापूर व गोरखपूरला जाणाऱ्या रेल्वेंचा समावेश केला आहे. या मार्गांवर रेल्वेच्या ४८ फेऱ्या होणार असून यातून सुमारे एक लाख २० हजार प्रवाशांची वाहतूक होण्याचा अंदाज आहे. विशेष रेल्वेमध्ये वातानुकूलित डब्यांचा समावेश केला आहे. .पुणे-नागपूर-पुणे वातानुकूलित -गाडी क्र. ०१४६९ : दर मंगळवारी पुण्याहून दुपारी ३.५० वाजता सुटेल. नागपूरला दुसऱ्यादिवशी सकाळी ६.३० वाजता पोहचेल. ही गाडी २४ फेब्रुवारी व ३ मार्चला धावणार आहे.गाडी क्र. ०१४७० : दर बुधवारी नागपूरहून सकाळी ८ वाजता सुटेल, पुण्याला त्याचदिवशी रात्री साडेअकराला पोहचेल. ही रेल्वे २४ व २५ फेब्रुवारी व ३ व ४ मार्चला धावणार आहे. .पुणे-नागपूर-पुणे साप्ताहिक विशेष एक्स्प्रेस -गाडी क्र. ०१४५७ : पुण्याहून दर बुधवारी दुपारी ३.५० मिनिटांनी सुटेल. दुसऱ्यादिवशी सकाळी ६.३० मिनिटांनी नागपूरला पोहचेल. २५ फेब्रुवारी व ४ मार्चला धावणार आहे.गाडी क्र. ०१४५८ : नागपूरहून दर गुरुवारी सकाळी ८ वाजता सुटेल, पुण्याला रात्री ११.३० वाजता पोहचेल. ही रेल्वे २५ व २६ फेब्रुवारी आणि ४ व ५ मार्चला धावेल. या रेल्वेला उरुळी, दौंड कार्ड लाईन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा स्थानकावर थांबा दिला आहे. .पुणे-दानापूर-पुणे (द्वि-साप्ताहिक व दररोज) -गाडी क्र. ०१४८१ (द्वि-साप्ताहिक) : पुण्याहून सोमवार आणि शुक्रवारी रात्री ७.५५ वाजता सुटेल. दानापूरला तिसऱ्यादिवशी सकाळी ८ वाजता पोचेल. २३ फेब्रुवारी ते ६ मार्चला धावणार.गाडी क्र. ०१४८२ : दानापूरहून बुधवारी व रविवारी सकाळी १० वाजता सुटेल. पुण्याला दुसऱ्यादिवशी सायंकाळी ६.१५ वाजता पोहचेल. २५ फेब्रुवारी ते ८ मार्चला धावणार.या रेल्वेला अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, सतना, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जंक्शन, बक्सर आणि आरा स्थानकावर थांबा दिला आहे. .पुणे-दानापूर-पुणे (दररोज) -गाडी क्र. ०१४४९ : २१ फेब्रुवारी ते ८ मार्चदरम्यान दररोज दुपारी ३.३० वाजता पुण्याहून सुटेल आणि तिसऱ्यादिवशी पहाटे २.४५ वाजता दानापूरला पोहचेल.गाडी क्र. ०१४५० : २३ फेब्रुवारी ते १० मार्चदरम्यान दररोज पहाटे ५ वाजता दानापूरहून सुटेल, दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी ६.१५ वाजता पुण्याला पोहचेल. या गाड्या २१ फेब्रुवारी ते २ मार्च या कालावधीत ‘विशेष रेल्वे’ (१६ फेऱ्या) म्हणून तर १ ते १० मार्चदरम्यान ‘होळी विशेष रेल्वे’ (१६ फेऱ्या) म्हणून धावतील. या गाडीला अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, इटारसी, जबलपूर, सतना, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जंक्शन, बक्सर आणि आरा स्थानकावर थांबा दिला आहे. .पुणे-गोरखपूर-पुणे (३२ फेऱ्या) -गाडी क्र. ०१४१५९ : २१ फेब्रुवारी ते ८ मार्चदरम्यान दररोज सकाळी ६.५० वाजता पुण्याहून सुटेल, दुसऱ्यादिवशी दुपारी ४ वाजता गोरखपूरला पोहचेल.गाडी क्र. ०१४१६९ : २२ फेब्रुवारी ते ९ मार्चदरम्यान दररोज सायंकाळी ५.३० वाजता गोरखपूरहून सुटेल, तिसऱ्यादिवशी पहाटे ३.१५ वाजता पुण्याला पोहचेल. .या गाड्या २१ फेब्रुवारी ते १ मार्चदरम्यान ‘विशेष रेल्वे’ (१६ फेऱ्या) व १ ते ९ मार्चदरम्यान ‘होळी विशेष रेल्वे’ म्हणून धावतील. या गाडीला दौंड कॉर्ड, अहिल्यानगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, खांडवा, इटारसी, राणी कमलापती, बिना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाशी, उरई, कानपूर सेंट्रल, लखनौ, गोंडा आणि बस्ती आदी स्थानकांवर थांबा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.