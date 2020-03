खोडसाळपणे पत्रक काढून दिली सुटी; पुणे विद्यापीठ करणार कडक कारवाई

पुणे - कोरोनाच्या अफवांचा फटका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठालाही बसला. खोडसाळपणाने विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय केंद्राच्या नावाने बनावट परिपत्रक काढून विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयांना २० मार्च ते ३० मार्च सुटी जाहीर केल्याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला. मात्र, विद्यापीठाने हे परिपत्रक खोटे असून, अशी कोणतीही सुटी जाहीर केलेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे. ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे विद्यापीठाने यापूर्वीच महत्त्वाचे कार्यक्रम पुढे ढकललेले आहेत. पुण्यातील कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या पाचवर पोहोचली आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी २० मार्च ते ३० मार्च दरम्यान पुणे विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयांना सुट्या जाहीर केल्या आहेत, सर्वांनी याची नोंद द्यावी, असा मजकूर असलेले परिपत्रक आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे प्रमुख डॉ. विजय खरे यांच्या स्वाक्षरीसह सोशल मीडियावर व्हायरस करण्यात आले. डॉ. विजय खरे म्हणाले, ‘‘विद्यापीठाचा शिक्का व स्वाक्षरी बेकायदा वापरून सुटी जाहीर करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय केंद्राकडून असे कोणतेही परिपत्रक काढलेले नाही.’’ विद्यापीठाने कोणतीही सुटी जाहीर केलेली नाही. याविरोधात विद्यापीठाकडून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

- डॉ. प्रफुल्ल पवार, कुलसचिव, पुणे विद्यापीठ

Web Title: Holidays that are badly removed from the sheet Pune University will take drastic action