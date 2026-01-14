पुणे

Pune News : प्रचाराची धामधूम संपताच चिमुकला आई-बापाच्या कुशीत

प्रचाराच्या धावपळीत आई-वडिलांचा सहवास कमी मिळालेला चिमुकला अखेर त्यांच्या कुशीत विसावला आणि घरात हसऱ्या क्षणांनी पुन्हा जागा घेतली.
amruta bhokare and ganesh bhokare

amruta bhokare and ganesh bhokare

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘घार उडते आकाशी, चित्त तिचे पिल्लापाशी’ या ओळींप्रमाणे गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेली प्रचाराची धामधूम संपताच हरवलेली कौटुंबिक ओल पुन्हा एकदा घराघरांत जाणवू लागली.

Loading content, please wait...
mother
Parents
children
Campaign
pune municipal corporation election
Home

Related Stories

No stories found.