Mandavgan Farata News : मांडवगणमधील फराटे कुटुंबीयांचा प्रामाणिकपणा; खात्यावर चुकून आलेली पाच लाख रुपयांची रक्कम केली परत

मांडवगण फराटा - आजच्या काळात आर्थिक व्यवहारात झालेल्या चुकांचा गैरफायदा घेतला जातो, अशी अनेक उदाहरणे समोर येत असताना मांडवगण फराटा येथील फराटे कुटुंबीयांनी प्रामाणिकपणाचा आदर्श घालून दिला आहे. मुलगा अद्वैत फराटे याच्या खात्यावर चुकून आलेली पाच लाख रुपयांची रक्कम अद्वैतचे वडील विजय फराटे यांनी संबंधितांकडे सुपूर्त केली..श्रीगोंदा तालुक्यातील सांगवी येथे राहणारे उद्धवराव शितोळे यांचे काष्टी (ता. श्रीगोंदा) येथील बँकेत खाते आहे. शितोळे यांनी नेहमीप्रमाणे बँकेत रक्कम जमा करताना चुकून चुकीचा खाते नंबर नमूद केल्याने पाच लाख रुपये अद्वैतच्या खात्यावर जमा झाले. अद्वैतचे हे शालेय खाते असून त्याला त्याचे वडील विजय फराटे यांचा मोबाईल क्रमांक लिंक आहे..त्यामुळे २६ डिसेंबरला खात्यात पाच लाख रुपये जमा झाल्याचा संदेश विजय फराटे यांना प्राप्त झाला. मात्र त्यावेळी बँक कार्यालय बंद होते. त्यानंतर शनिवार व रविवार अशी सलग दोन दिवस बँक सुटी असल्याने ही रक्कम नेमकी कोठून आली, याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. सोमवारी (ता. २९) बँकेत चौकशी केल्यानंतर ही रक्कम उद्धवराव शितोळे यांच्या खात्यातून चुकून ट्रान्सफर झाल्याचे स्पष्ट झाले..ही बाब लक्षात येताच फराटे यांनी तात्काळ शितोळे यांच्याशी स्वतः संपर्क साधून संपूर्ण माहिती दिली. दोन्ही बाजूंनी आवश्यक कागदपत्रांची खातरजमा करून सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर शनिवारी (ता. ३) संबंधित पाच लाख रुपयांची रक्कम उद्धवराव शितोळे यांच्या खात्यावर परत पाठवण्यात आली..अचानक आलेली मोठी रक्कम असूनही तिचा कोणताही गैरवापर न करता ती मूळ खातेदाराला परत देण्यात आल्याने वाघेश्वर विद्याधाम प्रशालेतील विद्यार्थी अद्वैत व त्याच्या कुटुंबीयांचा प्रामाणिकपणा सर्वत्र कौतुकास्पद ठरत आहे..