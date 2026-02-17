Pune Crime : उद्योजकांकडून मोहजालात अडकवून खंडणी उकळणाऱ्या दाम्पत्याला अटक

पुणे - उद्योजकांना मोहजालात अडकवून खंडणी उकळणाऱ्या दाम्पत्याला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणात आरोपी प्रताप जाधव याने एका महिलेवर अत्याचार केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे..प्रताप रमेश जाधव (वय ४५) आणि पल्लवी प्रताप जाधव (वय २८, दोघे रा. भिंताडेनगर, आंबेगाव) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. याबाबत पीडित महिलेने भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिलेची २०२४ मध्ये जाधव दांपत्याशी ओळख झाली. महिलेने आरोपींकडून दोन लाख रुपये दरमहा पाच टक्के व्याजाने घेतले होते. व्याजासह तिने तीन लाख ६० हजार रुपये परत केले. मात्र त्यानंतर आरोपींनी तिला धमकावत आणखी पैशांची मागणी केली..प्रताप जाधव याने २५ ऑगस्ट रोजी महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तक्रार देण्याचा प्रयत्न केल्यावर दाम्पत्याने तिची छायाचित्रे आणि चित्रफीत सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.जाधव दाम्पत्याने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये बारामतीतील एका उद्योजकाविरुद्ध खोटी तक्रार देण्यास फिर्यादी महिलेवर दबाव टाकला. त्याबदल्यात २० ते २५ लाख रुपये आणि बारामती येथे सदनिका देण्याचे आमिष दाखविले. मात्र महिलेने त्यास नकार दिला. पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक राहुलकुमार खिलारे, सहाय्यक निरीक्षक स्नेहल थोरात आणि पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी यांच्या पथकाने दाम्पत्याला अटक केली..उच्चभ्रू, प्रतिष्ठित व्यक्ती जाळ्यातआरोपी महिला ही उच्चभ्रू, प्रतिष्ठित व्यक्तींना जाळ्यात अडकवून त्यांच्यासमवेत छायाचित्रे काढत असे. त्यानंतर हे दांपत्य त्या व्यक्तींना गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देऊन खंडणी उकळत असत, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे. याबाबत तक्रार असल्यास संबंधितांनी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.