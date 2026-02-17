पुणे

Pune Crime : उद्योजकांकडून मोहजालात अडकवून खंडणी उकळणाऱ्या दाम्पत्याला अटक

उद्योजकांना मोहजालात अडकवून खंडणी उकळणाऱ्या दाम्पत्याला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - उद्योजकांना मोहजालात अडकवून खंडणी उकळणाऱ्या दाम्पत्याला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणात आरोपी प्रताप जाधव याने एका महिलेवर अत्याचार केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे.

