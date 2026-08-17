पुणे

आदर्श समाज घडविण्याचे काम शिक्षक करतात. शिक्षकच देशाचा खरा शिल्पकार : महंत सुनिलगिरी महाराज सेवानिवृत्त शिक्षक सुनिल पंडित यांचा सपत्निक सत्कार ..

आदर्श समाज घडविण्याचे काम शिक्षक करतात. शिक्षकच देशाचा खरा शिल्पकार : महंत सुनिलगिरी महाराज सेवानिवृत्त शिक्षक सुनिल पंडित यांचा सपत्निक सत्कार ..
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KUK26B06477
कुकाणे : पाथरवाला विद्यालयाचे सेवानिवृत्त शिक्षक सुनील पंडित यांचा सपत्निक सत्कार करताना महंत सुनीलगिरी महाराज. समवेत आमदार विठ्ठल लंघे, प्राचार्य दादासाहेब वाबळे आदी.

शिक्षकच देशाचा खरा
शिल्पकार ः सुनीगिरी महाराज
कुकाणे ता १०: देशाचे भवितव्य घडविणारे शास्त्रज्ञ, इंजिनिअर, डॉक्टर राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आदर्श नागरिक आणि सक्षम व सशक्त समाज घडविण्याचे काम शिक्षक करतात. शिक्षकच देशाचा खरा शिल्पकार आहे, असे प्रतिपादन श्रीराम सेवा आश्रमाचे महंत सुनीलगिरी महाराज यांनी केले.
कुकाणे ग्रामसेवा मंडळ संचलित पाथरवाला माध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक सुनील पंडित हे २७ वर्षाच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाले. या निमित्ताने त्यांचा परिसरातील मित्रमंडळाने आयोजित केलेल्या सत्कार समारंभात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी प्राचार्य दादासाहेब वाबळे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून आमदार विठ्ठल लंघे, दत्तात्रय खाटीक, कॉंग्रेसचे युवा जिल्हाध्यक्ष अभिजित लुणिया आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सरपंच दिनकरराव गर्जे यांनी केले.
लंघे म्हणाले, अध्यापक सुनील पंडित यांनी ज्ञानदानाचे काम अतिशय प्रामाणिकपणे करून
अनेक विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भवितव्य घडवले. त्यांचे पत्रकारिता, सामाजिक व धार्मिक कार्यात मोठे योगदान आहे.
यावेळी मित्रमंडळातर्फे अध्यापक सुनील पंडित यांचा सपत्निक सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन भाऊसाहेब सावंत यांनी केले तर लक्ष्मण लोखंडे यांनी आभार मानले.

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