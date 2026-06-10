Alephata Accident : ​कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर गुळंजवाडीत दोन वाहनांचा भीषण अपघात; बोटा येथील ५ जण गंभीर जखमी

- राजेश कणसेआळेफाटा - अहिल्यानगर-कल्याण या राष्ट्रीय महामार्गावरील गुळंजवाडी (ता. जुन्नर) गावच्या हद्दीत दोन वाहनांची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली. बुधवारी (१० जून) दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना तातडीने आळेफाटा येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..समोरासमोर झाली जोरदार धडकमिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण-अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावरून पिकअप गाडी (क्रमांक एम .एच.२४ बी डब्लू २८६२) जात असताना, गुळंजवाडी परिसरात समोरून आलेल्या दुसऱ्या वाहनाने (क्र.एम.एच.१४ एन.डी.३३७८) तिला जोरदार धडक दिली. हा अपघात एवढा भीषण होता की दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून, कार मधील १) जिजाभाऊ दत्तात्रय शेळके, २) शिवाजी मेंगाळ (चालक), ३) बाळासाहेब भागाजी मुसळे, ४) सुभाष तुकाराम शेळके, ५) आनंदा रामभाऊ मधे हे सर्वजण राहणारे बोटा (ता. संगमेनर, जि. अहिल्यानगर) येथील असुन त्यांच्यावर आळेफाटा येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..दरम्यान बोटा येथील जखमी झालेले सर्व जण पंढरपूर या ठिकाणाहुन दर्शन करून घरी येत असताना अपघात झाला.तसेच हा अपघात घडल्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि महामार्ग पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. गावकऱ्यांच्या मदतीने सर्व जखमींना तातडीने वाहनातून बाहेर काढून पुढील उपचारासाठी आळेफाटा येथील खाजगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, अपघातस्थळी काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक पूर्ववत केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.