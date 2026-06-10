पुणे

Alephata Accident : ​कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर गुळंजवाडीत दोन वाहनांचा भीषण अपघात; बोटा येथील ५ जण गंभीर जखमी

अहिल्यानगर-कल्याण या राष्ट्रीय महामार्गावरील गुळंजवाडी (ता. जुन्नर) गावच्या हद्दीत दोन वाहनांची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली.
pickup and car accident

pickup and car accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- ​राजेश कणसे

आळेफाटा - अहिल्यानगर-कल्याण या राष्ट्रीय महामार्गावरील गुळंजवाडी (ता. जुन्नर) गावच्या हद्दीत दोन वाहनांची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली. बुधवारी (१० जून) दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना तातडीने आळेफाटा येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

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