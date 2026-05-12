Manchar Accident : मंचरमध्ये भीषण अपघात; युवक ठार, युवती गंभीर जखमी

मंचर - पुणे-नाशिक जुन्या महामार्गावरील मंचर (ता. आंबेगाव) शहरातील पिंपळगाव फाटा चौकात मंगळवारी (ता. १२) संध्याकाळी झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील युवकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर सोबत असलेली युवती गंभीर जखमी झाली. या दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..या अपघातात ऋषिकेश गोरख सुर्वे (वय २६ रा. चरोली- आळंदी मुळगाव वानेवाडीकाती जिल्हा धाराशिव) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर कावेरी वाघमारे (वय २३ रा उंब्रज क्रमांक एक तालुका जुन्नर) या गंभीर जखमी झाल्या आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, कावेरी वाघमारे या अवसरी खुर्द येथील तंत्रशिक्षण महाविद्यालयात शिक्षण घेत होत्या. त्या ऋषिकेश सुर्वे यांच्यासमवेत मोटरसायकलवरून उंब्रजकडे जात होत्या. पिंपळगाव फाटा चौकातून नारायणगावच्या दिशेने जात असताना शेजारून जाणाऱ्या भरधाव ट्रकच्या धक्क्याने सुर्वे हे ट्रकखाली फेकले गेले. त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..अपघातानंतर स्वप्नील लोखंडे यांनी तत्काळ मदतकार्य करत ऋषिकेश सुर्वे यांना मंचर उपजिल्हा रुग्णालय येथे दाखल केले. तेथे डॉ. अश्विनी घोडे , डॉ. प्रवीण देशमुख व डॉ मीनल भालचीयांनी तपासणी करून सुर्वे यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. दरम्यान, गंभीर जखमी झालेल्या कावेरी वाघमारे यांच्यावर मंचरमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..अपघातानंतर काही काळ महामार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. मंचर पोलिस ठाणे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू आहे.दरम्यान, पिंपळगाव फाटा चौकात वारंवार अपघात होत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर येथे मंचर नगरपंचायत व पोलिस प्रशासनाने पुढाकार घेऊन आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, तसेच सिग्नल व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक ऋषिकेश गावडे यांनी केली आहे.