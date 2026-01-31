मोहन हॉस्पिटलमध्ये वृद्ध महिलेचे मंगळसूत्र लंपास; सफाई कामगार महिलेविरोधात गुन्हा
हॉस्पिटलमध्ये वृद्ध महिलेचे
सोन्याचे मंगळसूत्र लंपास
सांगोला पोलिसांत महिला कामगारावर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. ३१ : येथील मोहन हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या एका आजारी व वृद्ध महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मणीमंगळसूत्र सफाई कामगार महिलेने लबाडीने चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत पोपट भानुदास लवटे (वय ४६, रा. निजामपूर, ता. सांगोला) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी यांच्या आईवर २७ डिसेंबर २०२५ पासून मोहन हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. २९ डिसेंबर रोजी सकाळी ९ ते ९.१५ दरम्यान रेश्मा संतोष कांबळे (रा. शिवाजी कॉलनी, मिरज रोड, सांगोला; मूळ रा. मलमेवाडी, मिरज) ही महिला सफाई कामगार म्हणून काम करत असताना फिर्यादी यांच्या आईला बाथरूममध्ये घेऊन गेली. तिच्या आजारपणाचा व वयोवृद्धतेचा गैरफायदा घेत तिने तिच्या गळ्यातील सुमारे दीड तोळे वजनाचे, अंदाजे ६० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मणीमंगळसूत्र कापून चोरून नेल्याचा आरोप आहे.
या घटनेप्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस हेड कॉन्स्टेबल भोसले हे करीत आहेत.
