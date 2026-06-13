Pune News : ​वसतिगृहांमधील गर्दीने कोंडला पेठांचा श्वास; पायाभूत सुविधांवर ताण; पाणी, पार्किंग आणि कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर

पुणे - सकाळी सातची वेळ. सदाशिव पेठेतील एका इमारतीत पाण्याचा नळ सुरू होताच बादल्या, कॅन आणि पाण्याच्या बाटल्या घेऊन विद्यार्थ्यांची धावपळ सुरू होते. काही मिनिटांतच टाकी रिकामी होते आणि उर्वरित रहिवाशांना पाणी कमी दाबाने मिळते अथवा मिळतही नाही.शहराच्या मध्यवर्ती भागातील अनेक इमारतींमध्ये सध्या हे चित्र नित्याचे झाले आहे. या भागांमधील खासगी वसतिगृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त विद्यार्थी राहत असल्याने इमारतीच्या पाणी, वीज, सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थेवर मोठा ताण पडत आहे. यातून केवळ विद्यार्थ्यांचीच नाही, तर स्थानिक रहिवाशांचीही चांगलीच गैरसोय होते आहे..चार-पाच व्यक्तींसाठी असलेल्या घरांमध्ये दहा ते बारा विद्यार्थी राहत असल्याने पाण्याचा वापर वाढतो. विद्यार्थ्यांना स्वच्छतागृहे अपुरी पडतात; सांडपाण्याच्या वाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. कचऱ्याचे प्रमाणही वाढते. दुचाकींची संख्या वाढल्याने पार्किंगचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.अरुंद रस्ते आणि जुन्या वाड्यांच्या परिसरात याचे परिणाम अधिक तीव्रपणे जाणवत आहेत. याशिवाय दिवसरात्र सुरू असलेले इंटरनेट राऊटर, पंखे, कुलर, गिझर आणि अन्य उपकरणांमुळे वीज वापरातही मोठी वाढ होत आहे. इमारतीच्या सामायिक सुविधांवर येणारा ताण वाढल्याने देखभाल खर्चही वाढत असल्याचे सोसायटी पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..रस्त्यांवर दुचाकींचा महापूरखासगी वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थ्यांकडे दुचाकी आहेत. सोसायट्यांमध्ये पार्किंगला जागा नसल्याने या गाड्या रस्त्यांवर उभ्या केल्या जातात. आधीच अरुंद असलेल्या पेठांच्या रस्त्यांवर यामुळे चालणेही दुरापास्त झाले आहे, तसेच दररोज जमा होणाऱ्या सुक्या व ओल्या कचऱ्याचे प्रमाणही प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने कचरा उचलणारी यंत्रणाही अपुरी ठरते आहे. या सर्व प्रकारामुळे आता स्थानिक रहिवासी आणि घरमालक व विद्यार्थी यांच्यात दररोज खटके उडत आहेत..आमच्या इमारतीतील तीन सदनिकांमध्ये मिळून चक्क २५ ते ३० मुले राहतात. पाण्याचा नळ दिवसातून चार वेळा सुरू करूनही पाणी पुरत नाही. गाड्यांसाठी पार्किंग पुरत नाही. या वसतिगृहांवर महापालिकेचे किंवा पोलिसांचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. आम्हा रहिवाशांची ही मोठी डोकेदुखी झाली आहे.- सुधीर जोशी, स्थानिक रहिवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.