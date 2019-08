पुणे - जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधीतून पालखीतळांच्या ठिकाणी हर्बल औषध फवारणी आणि निर्जंतुकीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. रुग्णांचे कपडे, बेडशीट धुण्यासाठी ससून रुग्णालयाला धुलाई यंत्रासाठी १ कोटी ३० लाख रुपये देण्यात येतील. तसेच, राज्यभरातून पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या पोलिसांच्या मुलांसाठी पाच कोटी रुपये खर्च करून वसतिगृह बांधण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्‍त कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेत २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ५२१ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यापैकी ३१६ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असून १७२ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत १०२ कोटी ८० लाखांचा निधी प्राप्त असून, ७९ कोटी ३४ लाख रुपये वितरित केल्याचेही त्यांनी सांगितले. कामगार राज्यमंत्री संजय भेगडे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, महापौर मुक्ता टिळक, खासदार गिरीश बापट, अमर साबळे, माजी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार दिलीप वळसे पाटील, नवल किशोर राम, संदीप पाटील आदी उपस्थित होते. आदिवासी योजनेसाठी ३१ कोटी रुपयांचा निधी

आदिवासी योजनेंतर्गत ३१ कोटी ७९ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी १० कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी वितरित केला असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

