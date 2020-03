Coronavirus: हॉटेलसह बाजारपेठांमध्येही ‘शटर डाऊन’

पुणे - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील कपडे, सोने-चांदी, प्लायवूड, कलर, ऑटोमोबाईल, सिमेंट, हार्डवेअर, इलेट्रॉनिक वस्तू, कटलरी वस्तू, पुस्तके आदींच्या दुकानांसह संपूर्ण बाजारपेठ मंगळवारी बंद होती. हॉटेल बंद ठेवण्याच्या पोलिसांच्या आवाहनालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. उपनगरांतही बहुसंख्य दुकाने बंद होती. - आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या परिसरातील दुकाने बंद

शहरातील बाजारापेठा मंगळवारी (ता. १७), बुधवारी (ता. १८) आणि गुरुवारी (ता. १९) बंद ठेवण्याचा निर्णय विविध व्यापारी संघटनांनी घेतला आहे. लक्ष्मी रस्ता, गणेश पेठ, नाना पेठ, डेक्कन जिमखाना, टिळक रस्ता, सदाशिव पेठ, शनिवार पेठ तसेच बोहरी आळी, महात्मा फुले मंडई आदी परिसरातील बहुतेक दुकाने बंद होती. हॉटेल बंदला प्रतिसाद

पोलिस आयुक्त के. वेंकटेशम यांनी शहरातील हॉटेलचालकांना व्यवसाय तात्पुरता बंद करण्याचे आवाहन केले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. डेक्कन जिमखाना, गोखले रस्ता, जंगली महाराज रस्ता तसेच पुणे स्टेशन, महात्मा गांधी रस्ता आदी भागांतील अनेक हॉटेल्स सकाळी ११-१२ वाजल्यानंतर बंद करण्यात आली. अन्न व औषध प्रशासनाचे कर्मचारी, पोलिस अधिकारी व कर्मचारी फिरून त्या त्या भागातील हॉटेल बंद करण्याचे आवाहन करत होते. एरवी गजबजलेल्या बोहरी आळी, नेहरू रस्ता, महात्मा फुले मंडई आदी भागांतही बहुतेक किरकोळ विक्रेत्यांनी त्यांचा व्यवसाय बंद ठेवला होता. वाहतुकीचे प्रमाण घटले

शहरातील सर्वच प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूकही कमी झाली होती. नागरिकांनी घरीच थांबावे, कामाशिवाय बाहेर पडू नये, असे आवाहन शासकीय यंत्रणांकडून करण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम पीएमपीच्या वाहतुकीवरही झाला. अनेक बस प्रवाशांशिवाय धावत असल्याचेही दिसून आले. बार, हॉटेल तीन दिवस बंद

शहरातील बार, हॉटेल आजपासून तीन दिवस बंद ठेवण्याचे आवाहन पुणे रेस्टॉरंट अँड हॉटेलियर्स असोसिएशनने केले आहे. बंदबाबत संघटनेचे आवाहन असून, सक्ती नाही, असे संघटनेचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. शहरात सुमारे १३०० बार आणि रेस्टॉरंट्‌स आहेत. त्यात सुुमारे २० हजार कामगार काम करतात, तर दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल होते. महासंघाने केलेल्या आवाहनाला शहरातील आणि पिंपरी-चिंचवडमधीलही सदस्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. अत्यावश्‍यक सेवा वगळून आणखी दोन दिवस बाजारपेठा बंद राहणार आहेत. व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले तरी नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे.

- फत्तेचंद रांका, अध्यक्ष, पुणे व्यापारी महासंघ नागरिकांचा परस्परांचा थेट येणारा संपर्क कमी व्हावा, संसर्गाला प्रतिबंद व्हावा, या उद्देशाने हॉटेल बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हॉटेलचालकांशी त्यासाठी संवाद साधण्यात येत आहे.

- दीपक लगड, पोलिस निरीक्षक, डेक्कन पोलिस ठाणे

Web Title: Hotel and Market closed in pune due to coronavirus