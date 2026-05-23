Junnar Crime : करंजाळेतील ‘माळशेज लेक’ हॉटेलवर सहा जणांचा हल्ला; चालक व कुटुंबीयांना बेदम मारहाण

ओतूर : करंजाळे ता.जुन्नर गावच्या हद्दीत अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावरील “माळशेज लेक" या हॉटेलमध्ये घुसून हॉटेल चालक व त्यांच्या कुटुंबीयांना लोखंडी रॉडचा धाक दाखवत काठी व दांडक्यांनी बेदम मारहाण करून हॉटेल मध्ये साहित्यीची तोडफोड केल्याप्रकरणी ओतूर पोलीस ठाण्यात सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी दिली..या घटनेत महेंद्र पोपट गायकवाड, शैलेष जगन्नाथ गायकवाड, राजू गायकवाड तिघे ही रा.सीतेवाडी ता. जुन्नर व इतर तीन अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याबाबत रंजित रविंद्र शिंदे यांनी ओतूर पोलिसात फिर्याद दिली आहे..याबाबत पोलीस सुत्रांकडून माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता.२२) दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास करंजाळे गाव हद्दीतील “माळशेज लेक" हॉटेलमध्ये फिर्यादी रंजित शिंदे, त्यांचा भाऊ अरुण व आई पार्वती हे काम करत असताना आरोपी तेथे आले.गौतम लोखंडे ला मारता काय तुम्हाला दाखवतो काय असते ते तेव्हा आम्ही त्यांना समजुन सांगत असताना त्यांनी आंम्हाला तिघांना त्यांनी त्यांचे हातात घेवुन आलेले काठीने, दांडक्याने लाथाबुक्यांनी मारहाण करत,शिवीगाळ दमदाटी केली. तसेच लोखंडाचा राँड, चाकु दाखवुन तुम्हाला संपवुन टाकतो असे म्हणुन जीवे मारण्याची धमकी दिली. तसेच आमचे हॉटेल मधील कॅश काउंटर, प्लास्टिक चे टेबल, खुर्चा काठीने तोडुन, फोडुन नुकसान केले तसेच त्या मारामारीमध्ये माझ्या गळ्यातील सोन्याची चैन कोठेतरी पडुन गहाळ झाली आहे. या मारहाणीत रंजित शिंदे, त्यांचा भाऊ व आई जखमी झाले. या प्रकरणी ओतूर पोलीस ठाण्यामध्ये विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार भारती भवारी करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.