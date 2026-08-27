Hotel Business : हॉटेल व्यवसायाला ग्राहकांच्या अविश्वासाचा फटका! एफडीए कारवाईनंतर शहरातील रेस्टॉरंटमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत घट

पुणे - अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुण्यासह राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्सवर केलेल्या कारवाईनंतर त्याचा थेट परिणाम हॉस्पिटॅलिटी उद्योगावर दिसून येत आहे. कारवाईनंतर काही हॉटेल्समधील ग्राहकसंख्या १८ ते २० टक्क्यांनी घटली आहे.एफडीएच्या कारवाईमुळे ग्राहकांमध्ये संपूर्ण हॉटेल व्यवसायाबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एखाद्या हॉटेलवर कारवाई झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर त्या परिसरातील इतर हॉटेल्सकडेही ग्राहक संशयाच्या नजरेने पाहत आहेत. त्यामुळे चांगली गुणवत्ता आणि स्वच्छता राखणाऱ्या हॉटेल्सनाही या नकारात्मक वातावरणाचा फटका बसत आहे..कुटुंबासोबत हॉटेलमध्ये जेवायला जाणाऱ्या ग्राहकांकडून चव, सेवा आणि किंमत याला अधिक महत्त्व दिले जात होते. मात्र, आता अन्न सुरक्षेबाबत झालेल्या कारवाईनंतर ग्राहकांचा दृष्टिकोन बदलला आहे. काही ग्राहक हॉटेलमध्ये आल्यानंतर स्वयंपाकघर पाहण्याची मागणी करत आहेत. चिकन, पनीर यांसारख्या पदार्थांची खरेदी केव्हा झाली, त्यांची बिले किंवा इनव्हॉइस दाखविण्याची मागणीही केली जात आहे.हॉटेल चालकांच्या म्हणण्यानुसार, स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी स्वयंपाकघरात अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश देता येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना प्रत्यक्ष किचन पाहण्याची इच्छा असली तरी त्यांना तेथे प्रवेश देणे शक्य होत नाही..सर्वाधिक फटका फॅमिली डायनिंग आणि नॉन-व्हेज पदार्थांना?फॅमिली रेस्टॉरंट्सना या परिस्थितीचा तुलनेने अधिक फटका बसत आहे. कुटुंबासह बाहेर जेवताना अन्न सुरक्षित आहे की नाही, याबाबत पालक अधिक सतर्क झाले आहेत. विशेषतः चिकन, मटण, अंडी आणि पनीर यांसारख्या पदार्थांबाबत ग्राहक अधिक चौकशी करत आहेत. यामुळे ज्या हॉटेल्समध्ये कुटुंबांची संख्या मोठी असते, तेथे ग्राहकसंख्येत १८ ते २० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे काही व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे..नवीन हॉटेल सुरू करणाऱ्यांमध्येही धास्ती -एफडीएच्या वाढलेल्या तपासणीमुळे नवीन हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांमध्येही धास्ती निर्माण झाली आहे. मोठी गुंतवणूक करून व्यवसाय सुरू केल्यानंतर स्वच्छता, अन्न साठवणूक, तापमान नियंत्रण, कच्च्या मालाची गुणवत्ता, कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता आणि कागदपत्रांमधील एखादी त्रुटी यामुळे कारवाई झाली तर व्यवसायावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता एका हॉटेल व्यावसायिकाने व्यक्त केली..एफडीएकडून अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी होणारी कारवाई आवश्यक आहे; मात्र एखाद्या हॉटेलमधील त्रुटीमुळे संपूर्ण हॉटेल व्यवसायाकडे संशयाने पाहिले जाणे योग्य नाही. त्याचा व्यवसायावर नक्कीच परिमाण झाला आहे. पुण्यातील बहुतांश हॉटेल व्यावसायिक अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि ग्राहकांची सुरक्षितता याबाबत आवश्यक ती काळजी घेत आहेत. कारवाईनंतर ग्राहकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी प्रशासनानेही जनजागृती करणे गरजेचे आहे.- हॉटेल व्यावसायिक संघटनेचे प्रतिनिधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.