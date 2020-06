हॉटेल, लॉजचालकांनी काय घ्यावी स्वच्छतेची काळजी? सांगताहेत विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर

कोरोना संसर्गाचा फटका हॉटेल व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. आता हॉटेल्स काही प्रमाणात सुरू झाली असून, होम डिलिव्हरी आणि टेकअवेसारख्या सुविधा देण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, पदार्थ बनविताना, तो ग्राहकापर्यंत पोचवताना, पैसे घेताना विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. कर्मचारी, आचारी यांच्या वेळोवेळी चाचण्या आणि स्वच्छता गोष्टी अनिवार्य आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा हॉटेल, लॉजमध्ये घ्यावयाची काळजी प्रवेश करताना स्वच्छता (सॅनिटायझर डिस्पेंसर) आणि थर्मल तपासणी करणे अनिवार्य.

केवळ लक्षणे नसणाऱ्या कर्मचारी व अभ्यागतांना परवानगी असेल.

चेहरा कव्हर, मुखवटे वापरल्यासच सर्व कर्मचारी आणि अतिथींना प्रवेशास अनुमती आहे. हॉटेलमध्ये नेहमीच चेहऱ्यावर मास्क घालावा.

भौतिक अंतराचे निकष पाळण्यासाठी हॉटेल व्यवस्थापनाद्वारे मनुष्यबळ तैनात केले जाईल.

कर्मचाऱ्यांनी हातमोजे घालावे आणि आवश्यक खबरदारी घ्यावी उपाय.

जास्त जोखीम असलेले सर्व कर्मचारी उदा. वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती अतिरिक्त सावधगिरी बाळगण्यासाठी मूलभूत वैद्यकीय अटी असणाऱ्यांनी जास्त खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी शक्यतो थेट संपर्क आवश्यक असलेल्या कोणत्याही फ्रंट-लाइन कार्यास नेमू नये. शक्य आहे तेथे घरातून काम करून घ्यावे.

अतिथी, कर्मचारी आणि वस्तू /पुरवठा यांसाठी शक्यतो स्वतंत्र प्रवेश व निर्गम असावे. प्रवेशासाठी रांगा लावताना आणि हॉटेलच्या आत किमान ६ फूट शारीरिक अंतर राखणे. रांग व्यवस्थापित करण्यासाठी सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी विशिष्ट खुणा कराव्यात.

पाहुण्यांकडून (प्रवासाचा इतिहास, वैद्यकीय स्थिती इ.) आणि आयडी आणि सेल्फडिक्लेरेशन फॉर्मसमवेत तपशील सादर केला जाणे आवश्यक.

अतिथी यांना वापरण्यासाठी रिसेप्शनमध्ये हँड सॅनिटायझर्स ठेवणे आवश्यक आहे. ए आणि डी रजिस्टरसह संबंधित फॉर्म भरण्यापूर्वी आणि नंतर हात सॅनिटाइज करावेत.

हॉटेलांनी क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल यांसारख्या कॉन्टॅक्टलेस प्रक्रिया स्वीकाराव्यात. चेक-इन आणि चेक-आउटसाठी ई-वॉलेट सुविधा वापरावी.

खोल्यांमध्ये सामान पाठविण्यापूर्वी सामानाचे निर्जंतुकीकरण करावे.

अधिक धोका असलेले म्हणजे, वयस्क आहेत, गर्भवती किंवा मूलभूत वैद्यकीय परिस्थितीत अतिरिक्त सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिलेल्या व्यक्तींनी खबरदारी घेणे आवश्यक.

अतिथींनी कंटेनमेंट झोनमध्ये येणाऱ्या भागात जाऊ नये, असा सल्ला द्यावा व ते कंटेनमेंट झोनमधून आले नाहीत यांचे हमीपत्र घ्यावे.

हॉटेलमध्ये पुरवठा, यादी आणि वस्तू हाताळताना खबरदारी घेण्याची खात्री करावी. रांगेत योग्य व्यवस्थापन, निर्जंतुकीकरण केले जाईल.

रेस्टॉरंटसाठी जारी केलेल्या तपशीलवार मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण केले जाईल. a) डिस्पोजेबल मेनू वापरण्याचा सल्ला दिला आहे.

b) कपड्यांच्या नॅपकिन्सऐवजी, दर्जेदार डिस्पोजेबल पेपर नॅपकिन्स वापरावे.

c) ऑर्डरचा कॉन्टॅक्टलेस मोड आणि डिजिटल पेमेंटचा मोड (ई-वॉलेट्स वापरून) वापरावा.

d) बुफे सेवेत अतिथींमध्ये सामाजिक अंतरांच्या नियमांचे पालन व्हावे. जेवणाऐवजी खोलीसेवा किंवा टेकअवेला प्रोत्साहित केले जाईल. अन्न वितरण करणाऱ्या व्यक्तींनी ग्राहकांच्या दाराजवळ पॅकेट सोडावे. थेट प्राप्तकर्त्याकडे देऊ नये. होम डिलीव्हरीसाठी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची थर्मली तपासणी करावी.

खोलीच्या सेवेसाठी, अतिथी आणि आतील कर्मचारी यांच्यात संवाद इंटरकॉम /मोबाईल फोनद्वारे असावा. रूम सर्व्हिसच्या वेळी पुरेसे सामाजिक अंतर राखणे.

स्वच्छ आणि नियमित निर्जंतुकीकरण (१% सोडियम हायपोक्लोराइट वापरुन) वारंवार स्पर्श केलेल्या पृष्ठभागावर (डोअर नॉब्ज, लिफ्टची बटणे, हँड रेल, बेंच, वॉशरूम, फिक्स्चर) सामान्य भागात व अतिथी सेवाक्षेत्रात अनिवार्य करावे.

अतिथींनी आणि कर्मचाऱ्यांनी सोडलेले मास्क, ग्लोव्हजची योग्य विल्हेवाट लावल्याची खात्री करावी.

नियमित अंतराने सर्व वॉशरूमची सफाई करावी व वापरण्यापूर्वी निर्जंतुकीकरण करावे.

प्रत्येक वेळी पाहुणे गेल्यावर खोली आणि इतर सेवा क्षेत्र स्वच्छ व निर्जंतूक करावे.

स्वयंपाकघरात, कामाच्या ठिकाणी सामाजिक अंतरांच्या नियमांचे पालन करावे. स्वयंपाकघर नियमित अंतराने क्षेत्र स्वच्छ केले जावे.

आजारी व्यक्ती आहे, असे निदर्शनास आल्यास a) आजारी व्यक्तीस एखाद्या स्वतंत्र खोलीत ठेवावे.

b) डॉक्टरांनी तपासणी करेपर्यंत मास्क द्यावा.

c) जवळच्या वैद्यकीय सुविधांना (हॉस्पिटल, क्लिनिक) त्वरित कळवावे किंवा राज्य किंवा जिल्हा हेल्पलाइनशी संपर्क साधावा.

d) नियुक्त केलेल्या सार्वजनिक प्राधिकाऱ्याद्वारे (जिल्हा आरआरटी, चिकित्सक) जोखीम मूल्यांकन केले जाईल आणि त्यानुसार केसचे व्यवस्थापन, संपर्क व त्याबाबत आवश्यक निर्जंतुकीकरणाची पुढील कारवाई होईल.

e) व्यक्ती पॉझिटिव्ह आढळल्यास परिसरातील निर्जंतुकीकरण करणे. मानसिक तणावावर मात करण्यासाठी... ‘कोव्हीड १९’मध्ये प्रामुख्याने मानसिक तणाव किंवा भीती सर्वांच्याच मनामध्ये उत्पन्न झाली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या रोगाबद्दल किंवा त्यावरील उपचार पद्धतीबद्दल असलेले अज्ञान किंवा पुरेशी माहिती नसणे. मानवी स्वभाव असा आहे, की त्याला अंधाराची भीती वाटते. त्याचे कारण पुढे काय आहे किंवा होणार आहे, याची माहिती नसणे. तशीच परिस्थिती कोरोनाबाबत झाली आहे. म्हणून या रोगाबद्दल पुरेशी माहिती करून घेणे महत्त्वाचे आहे. या आजारावर अद्याप खात्रीलायक औषधोपचार किंवा लस उपलब्ध नाही. त्यामुळे ‘प्रतिबंध उपचारापेक्षा बरा’ हा मूलमंत्र लागू होईल. कोव्हीड संक्रमण झालेल्या व्यक्तीला किंवा संशयिताला मानसिक आधार देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. म्हणून त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांनी किंवा मित्रांनी त्यांच्याशी दूरध्वनी किंवा इतर मार्गांनी संपर्कात राहणे गरजेचे आहे.

इतर व्यक्तींनी धूम्रपान करणे, दारू किंवा इतर ड्रग्ज घेणे या गोष्टी टाळाव्यात.

आरोग्यदायी जीवनशैली बाळगावी.

नकारात्मक बातम्या किंवा नकारात्मक विचार प्रवृत्त करणाऱ्या गोष्टींपासून दूर राहावे. आपल्यास विलगीकरण केले असल्यास डॉक्टर किंवा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिलेले सल्ल्यांचे तंतोतंत पालन करावे.

