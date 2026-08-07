पुणे

पारगावमध्ये हॉटेलचा पत्रा उचकटून चोरी

पारगावमध्ये हॉटेलचा पत्रा उचकटून चोरी
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पारगाव, ता. ७ : आंबेगाव तालुक्यातील पारगाव येथील हॉटेल मराठाचा पत्रा उचकटून चोरट्यांनी ५० हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. यामध्ये सोन्याचे दागिने आणि रोख रकमेचा समावेश असून, शुक्रवारी (ता. ८) पहाटे ही घटना घडली.
हॉटेल मालक अशोक लोखंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोरट्यांनी हॉटेलच्या मागील बाजूचा पत्रा उचकटून आत प्रवेश केला. गल्ल्यातील रोख एक हजार रुपये आणि तीन ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे कानातले दागिने चोरून नेले. तसेच हॉटेलच्या छताच्या शेडचेही नुकसान केले आहे. शुक्रवारी सकाळी लोखंडे हॉटेल उघडण्यासाठी आले असता हा प्रकार उघडकीस आला. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

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