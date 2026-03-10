Gas Cylinder Shortage : हॉटेल व्यावसायिक गॅसवर! व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा मर्यादीत, पाइपलाइन गॅसचा ८० टक्केच वापर करण्याची सूचना

पुणे - मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्राईल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर परिणाम होऊ लागला आहे. परिणामी केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस वापरावर काही निर्बंध लागू केले असून व्यावसायिक पाईपलाईनद्वारे दिल्या जाणाऱ्या गॅसच्या पुरवठ्यात सुमारे २० टक्क्यांची कपात होण्याची शक्यता आहे. तसेच व्यावसायिक सिलिंडरच्या वितरणावरही काही प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आल्याने हॉटेल व इतर व्यावसायिक क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे..केंद्र सरकारकडून गॅस वितरकांना दिलेल्या सूचनांनुसार व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला आहे. वितरकांना प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी असलेल्या सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर व्यावसायिक सिलिंडर केवळ अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या ठिकाणीच पुरवावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग व्यवसाय आणि इतर व्यावसायिक वापरकर्त्यांवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे..दरम्यान, व्यावसायिक क्षेत्राला पुरवठा होणाऱ्या पाइपलाइन गॅसमध्येही कपात करण्यात आली आहे. मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ८० टक्क्यांपर्यंतच गॅस वापर ठेवण्याचे निर्देश कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आपण आपल्या गॅस वापराचे प्रमाण मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ८० टक्के मर्यादित ठेवावे, अशी विनंती महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) कडून हॉटेल व्यवसायिकांना करण्यात आली आहे. याबाबतचा मेसेज हॉटेल व्यवसायिकांना पाठविण्यात आला आहे..हॉटेलांतील मेन्यू होणार कमी -हॉटेल व्यवसायिकांना गॅसचा वापर नियंत्रित ठेवणे आता गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी तळलेले पदार्थ, मोठ्या प्रमाणात बनवले जाणारे स्पेशल डिशेस किंवा वेळखाऊ पदार्थ तात्पुरते बंद ठेवण्याचा विचार सुरू आहे. या निर्णयामुळे हॉटेलमधील मेन्यू कमी होण्याची शक्यता आहे..'सध्या व्यावसायिक गॅसच्या पुरवठ्यावर काही प्रमाणात निर्बंध आले आहेत. तर पाइपलाइन गॅसचा वापर ८० टक्क्यापर्यंतच करावा, अशी विनंती गॅस पुरवठादारांकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी डिझेलच्या भट्ट्या घेतल्या आहेत. तर मोठ्या प्रमाणात अन्न शिजविण्यासाठी इंडक्शनचा वापर करण्यात येत आहे. गॅसचा पुरवठा मर्यादित झाल्यानंतर ऑर्डर दिल्यानंतर बनवून देण्यात येणारे पदार्थ पुरविण्यात मर्यादा येणार आहेत.’- गणेश शेट्टी, अध्यक्ष, पुणे रेस्टॉरंट ॲण्ड हॉटेलियर्स असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.