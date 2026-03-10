पुणे

Gas Cylinder Shortage : हॉटेल व्यावसायिक गॅसवर! व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा मर्यादीत, पाइपलाइन गॅसचा ८० टक्केच वापर करण्याची सूचना

मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्राईल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर परिणाम होऊ लागला आहे.
पुणे - मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्राईल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर परिणाम होऊ लागला आहे. परिणामी केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस वापरावर काही निर्बंध लागू केले असून व्यावसायिक पाईपलाईनद्वारे दिल्या जाणाऱ्या गॅसच्या पुरवठ्यात सुमारे २० टक्क्यांची कपात होण्याची शक्यता आहे. तसेच व्यावसायिक सिलिंडरच्या वितरणावरही काही प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आल्याने हॉटेल व इतर व्यावसायिक क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे.

