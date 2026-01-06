पुणे

Shirur News : वाढदिवसाला न बोलावल्याने घर पेटवले; आगीत पूर्णतः घर झाले बेचिराख

वाढदिवसाला बोलावले नाही, या रागातून निमोणे येथील ज्ञानदेव काळे या शेतकऱ्याचे घर माथेफिरू तरुणाने पेटवून दिले.
गुनाट - वाढदिवसाला बोलावले नाही, या रागातून निमोणे (ता. शिरूर) येथील ज्ञानदेव चंदर काळे या शेतकऱ्याचे घर माथेफिरू तरुणाने पेटवून दिले. या आगीत काळे यांचे घर पूर्णतः बेचिराख झाले असून, रोख पैसे, दागिने, कपडे असे सुमारे दोन लाखांचे नुकसान झाले. आगीत संपूर्ण घरच नष्ट झाल्याने हे कुटुंब उघड्यावर आले आहे.

