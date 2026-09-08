पुणे, ता. ८ : हाऊसकिपिंग सेवांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन व्यावसायिक सेवा व स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ११, १२ व १३ सप्टेंबरला हाऊसकिपिंग व्यवसाय प्रशिक्षण आयोजिले आहे. यामध्ये हाऊसकिपिंग क्षेत्रातील मूलभूत संकल्पना, प्रत्यक्ष कामाचे तंत्र आणि व्यवसाय उभारणीसाठी कौशल्यांचे मार्गदर्शन केले जाणार आहे. हाऊसकिपिंग क्षेत्राची ओळख, साधने व उपकरणांसोबतच सॉफ्ट स्किल्स आणि ग्राहक संवादावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच हाऊसकिपिंग व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया, निविदा प्रक्रिया, कोटेशन व प्रस्ताव तयार करण्याची पद्धत, मार्केटिंग व ग्राहक मिळविण्याचे मार्ग समजावून सांगितले जातील. गुणवत्ता नियंत्रण, ग्राहक टिकवून ठेवण्याची तंत्रे आणि व्यवसाय वाढ व कमाईचा आराखडा यावरही मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४
आयुर्वेदिक अभ्यंग मसाज कार्यशाळा
मसाज अथवा आयुर्वेदिक अभ्यंग केल्याने आरोग्यासंबंधी तक्रारी दूर होतात व वात-पित्त-कफाचे संतुलन राखले जाते. आरोग्याच्या जागृतीमुळे गेल्या काही वर्षांत सतत वाढत असणाऱ्या या क्षेत्रात तज्ज्ञ व्यावसायिकांची मागणी आहे. याबाबत मार्गदर्शन करणारी तीन दिवसीय कार्यशाळा ११, १२ व १३ सप्टेंबरला आयोजिली आहे. कार्यशाळेत अभ्यंग मर्दन संकल्पना, मसाजचे तंत्र, मंत्र व शास्त्र, मसाजचे फायदे, वात-पित्त-कफ प्रवृतीनुसार मसाज, उपयुक्त औषधी तेले, शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग, विविध स्ट्रोक्स, स्नेहन, स्वेदन, पावडर मसाज, उदवर्तन, मसाज केव्हा, कधी व किती वेळ करावा, कधी करू नये याबाबत प्रात्यक्षिकासाहित मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४
अॅमेझॉनवर उत्पादनाची विक्री
अॅमेझॉनच्या माध्यमातून स्वतःची उत्पादने देशभरात तसेच जागतिक बाजारपेठेत विक्री करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया व कौशल्यांबाबत मार्गदर्शन करणारी विशेष ऑनलाइन कार्यशाळा १२ व १३ सप्टेंबरला आयोजित केली आहे. उद्योजक, उत्पादक आणि ई-कॉमर्स व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार आहे. यात अॅमेझॉन सेलर म्हणून नोंदणी, कागदपत्रे, सुरुवातीचा खर्च, उत्पादन लिस्टिंग, डिलिव्हरी व रिटर्न्स प्रक्रिया तसेच आकर्षक टायटल, तपशील आणि छायाचित्रे तयार करण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. याशिवाय ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रॉडक्ट्स व ऑनलाइन जाहिरातींचा प्रभावी वापर, पेमेंटचा मागोवा, ग्राहकांच्या समस्या हाताळणे आणि सेलर पोर्टलच्या वापराविषयी माहिती दिली जाणार आहे. प्रात्यक्षिकांसह व्यावसायिक धोरणे व विक्री वाढवण्याच्या व्यावहारिक टिप्स दिल्या जाणार असल्याने स्वतःची उत्पादने ऑनलाइन बाजारपेठेत नेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ही कार्यशाळा विशेष उपयुक्त ठरणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४
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