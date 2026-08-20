पुणे

हाऊसकिपिंग व्यवसाय प्रशिक्षण

हाऊसकिपिंग व्यवसाय प्रशिक्षण
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पुणे, ता. २० : हाऊसकिपिंग सेवांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन व्यावसायिक सेवा व स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी २९ व ३० ऑगस्टला हाऊसकिपिंग व्यवसाय प्रशिक्षण आयोजिले आहे. यामध्ये हाऊसकिपिंग क्षेत्रातील मूलभूत संकल्पना, प्रत्यक्ष कामाचे तंत्र आणि व्यवसाय उभारणीसाठी आवश्यक कौशल्यांचे मार्गदर्शन केले जाणार आहे. हाऊसकिपिंग क्षेत्राची ओळख, साधने व उपकरणांसोबतच सॉफ्ट स्किल्स, ग्राहक संवादावरही भर देणार आहे. तसेच हाऊसकिपिंग व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया, निविदा, कोटेशन व प्रस्तावाची पद्धत, मार्केटिंग व ग्राहक मिळविण्याचे मार्ग समजावून सांगितले जातील. गुणवत्ता नियंत्रण, ग्राहक टिकवून ठेवण्याची तंत्रे आणि व्यवसाय वाढ व कमाईचा आराखडा यावरही मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४

प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशन फॉर रिअल इस्टेट
बँक कर्जे, प्रकल्प वित्तपुरवठा, विमा, न्यायालयीन प्रकरणे, आयकर तसेच मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी अचूक मालमत्ता मूल्यांकनाची गरज वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थावर संपदा मालमत्ता मूल्यांकन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ३१ ऑगस्ट ते ११ सप्टेंबरदरम्यान विशेष प्रशिक्षण आयोजित केले आहे. यात जमीन व इमारतींचे मूल्यांकन, बाजारमूल्य निश्चितीच्या पद्धती, रेडी रेकनरचा वापर, घसारा, बांधकाम खर्चाचे विश्लेषण, प्रत्यक्ष मालमत्ता पाहणी, मूल्यांकन अहवाल तयार करणे तसेच बँका व वित्तीय संस्थांच्या निकषांविषयी मार्गदर्शन केले जाईल. प्रशिक्षण दोन आठवड्यांचे ऑनलाइन आणि एक दिवसाचे प्रात्यक्षिक अशा स्वरूपात होईल.
संपर्क : ८४८४८२२८५५

आयात-निर्यात व्यवसाय प्रशिक्षण
जागतिकीकरणामुळे भारतीय उत्पादने जगभरातील बाजारपेठेत पोहोचविण्याच्या संधी वाढल्या असून, योग्य नियोजन आणि व्यावसायिक धोरणांच्या आधारे आयात-निर्यात व्यवसाय सुरू करता येतो. या पार्श्वभूमीवर सात दिवसांचे ‘आयात-निर्यात व्यवसाय संधी व व्यवस्थापन’ प्रशिक्षण लवकरच सुरू होणार आहे. यात एक्झिम धोरण, नोंदणी व परवाने, इन्कोटर्म्स, शिपिंग व कंटेनर व्यवस्थापन, आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक, दररचना, पॅकेजिंग, लेबलिंग, डिजिटल टूल्स आणि शासकीय योजनांविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच परदेशी ग्राहक व पुरवठादार शोधणे, बाजारपेठेचा अभ्यास, उत्पादनाची निवड, आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी, व्यवहारातील जोखीम व्यवस्थापन, कागदपत्रे, पेमेंट पद्धती, बँकिंग, कस्टम्स व शिपिंग प्रक्रियेची माहिती दिली जाईल. प्रत्यक्ष उदाहरणे व केस स्टडीजच्या माध्यमातून प्रशिक्षणार्थींना व्यवसायाची संपूर्ण प्रक्रिया समजावून सांगितली जाणार असून स्टार्टअप्स, लघुउद्योजक, व्यापारी, उत्पादक आणि नवउद्योजकांसाठी हे प्रशिक्षण विशेष उपयुक्त ठरणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४

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ग्राहक संवाद कौशल्य
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डिजिटल टूल्सचा वापर
पैशाच्या पद्धती जाणून घेणे
व्यावसायिक धोरणे समजून घेणे
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