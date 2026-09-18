Kasba Ganpati in Texas: अमेरिकेत दुमदुमला कसबा गणपतीचा जयघोष ; ह्यूस्टन महाराष्ट्र मंडळाकडून पुण्याच्या ग्रामदैवताची प्रतिष्ठापना

पुणे : सातासमुद्रापार टेक्सासच्या भूमीत ढोल-ताशांचा गजर, टाळमृदंगाची साथ आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष अशा भारावलेल्या वातावरणात पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या ‘मानाचा पहिला- श्री कसबा गणपती’ची विधीवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ह्यूस्टन महाराष्ट्र मंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त हा सोहळा पार पडला असून, अमेरिकेत दहा दिवसांसाठी कसबा गणपतीची प्रतिकृती विराजमान होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे..१९७६ मध्ये स्थापन झालेले ह्यूस्टन महाराष्ट्र मंडळ यंदा सुवर्ण महोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे. ग्रेटर ह्यूस्टन परिसरात मराठी संस्कृती आणि परंपरा जपणारे हे मंडळ सांस्कृतिक विभाग, ढोल-ताशा पथक, ज्ञानदीप शाळा आणि विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर या चारही अंगांनी कार्यरत आहे. मंडळाच्या ५० व्या गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्ट, पुणे यांच्या सहकार्याने श्रीगणेशाची मनमोहक मूर्ती पुण्यातून ह्यूस्टन येथे आणण्यात आली..पालखीतून भव्य मिरवणूकउत्सवाची सुरुवात हरितालिका व्रताने झाली. विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात अचला बापट यांच्या पौरोहित्याखाली महिलांनी पूजा केली. ‘मोरया ढोल-ताशा पथका’च्या वाद्यांचे आणि ध्वजांचे विधिवत पूजन करण्यात आले. टाळ, मृदंग आणि भजनांच्या सुरांमध्ये गणरायांची लोभस मूर्ती पालखीतून मंदिरात आणण्यात आली. यावेळी ‘मोरया ढोल-ताशा पथका’च्या वादनाने उपस्थितांची मने जिंकली. भाविकांच्या उपस्थितीत ऋषी निकम यांच्या हस्ते गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली..दहा दिवस विविध उपक्रममहाराष्ट्राच्या समृद्ध परंपरेचा मुकुटमणी असलेला हा सार्वजनिक गणेशोत्सव २५ सप्टेंबरपर्यंत उत्साहात साजरा होणार आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे अध्यक्ष अभिषेक भट यांनी दिली. या उपक्रमासाठी पुण्यातून श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टचे अध्यक्ष श्रीकांत शेटे यांचे मार्गदर्शन लाभले, तर आशुतोष शेरे यांनी या समन्वयासाठी पुढाकार घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.