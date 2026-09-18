पुणे

Kasba Ganpati in Texas: अमेरिकेत दुमदुमला कसबा गणपतीचा जयघोष ; ह्यूस्टन महाराष्ट्र मंडळाकडून पुण्याच्या ग्रामदैवताची प्रतिष्ठापना

टेक्सासच्या भूमीवर प्रथमच मानाच्या पहिल्या श्री कसबा गणपतीची प्रतिष्ठापना; ह्यूस्टन महाराष्ट्र मंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात ढोल-ताशांच्या गजरात दहा दिवसांचा गणेशोत्सव
Kasba Ganpati Installed in Houston, Texas for Golden Jubilee

Kasba Ganpati Installed in Houston, Texas for Golden Jubilee

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सातासमुद्रापार टेक्सासच्या भूमीत ढोल-ताशांचा गजर, टाळमृदंगाची साथ आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष अशा भारावलेल्या वातावरणात पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या ‘मानाचा पहिला- श्री कसबा गणपती’ची विधीवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ह्यूस्टन महाराष्ट्र मंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त हा सोहळा पार पडला असून, अमेरिकेत दहा दिवसांसाठी कसबा गणपतीची प्रतिकृती विराजमान होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

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