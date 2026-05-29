Country Liquor : आणखी किती बळी घेणार? गावठी दारूची पाळेमुळे घट्टच, यंत्रणेचे वाभाडे

पुणे - शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात अवैध दारूधंद्यांवर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा करणाऱ्या पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या यंत्रणेचे वाभाडे निघाले आहेत. हडपसर आणि फुगेवाडीत विषारी गावठी दारूमुळे १८ कष्टकऱ्यांचा बळी गेल्यानंतर नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. 'अवैध दारूचे हे छुपे यमदूत आणखी किती जणांचे बळी घेणार?' असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत..विषारी गावठी दारूच्या या तांडवानंतर पोलिसांनी दहा जणांना अटक केली खरी; परंतु ही कारवाई म्हणजे केवळ वरातीमागून घोडे दामटण्याचा प्रकार असल्याची भावना जनमानसात आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडली की काही दिवस छापे टाकून पुन्हा शांत बसायचे, हीच प्रशासनाची कार्यपद्धती या निमित्ताने पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे..उपनगरांमध्ये हातभट्ट्यांचे जाळेपुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वाढत्या शहरीकरणात उपनगरांच्या हद्दीत, नदीपात्रांच्या कडेला आणि टेकड्यांच्या आडोशाने या जीवघेण्या हातभट्ट्या राजरोसपणे धगधगत आहेत. मानवी शरीराला अत्यंत घातक असणाऱ्या रासायनिक द्रव्यांचा वापर करून ही विषारी दारू तयार केली जाते. विषारी दारूमुळे अनेक कुटुंबे उध्वस्त होत आहेत. स्थानिक पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या दुर्लक्षाशिवाय हे अड्डे चालूच शकत नाहीत, असा थेट आरोप नागरिक करत आहेत. कारण, काही ठिकाणी नावापुरते छापे पडून गुन्हे दाखल झाले, तरी अवघ्या काही दिवसांत त्याच ठिकाणी हे मृत्यूचे कारखाने पुन्हा दिमाखात सुरू होतात..'मकोका' आणि 'एमपीडीए' लावा!या विषारी दारूमुळे अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत. आता तरी पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जाग येणार का, हा प्रश्न आहे. या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला कायमचा चाप लावण्यासाठी केवळ किरकोळ कलमांखाली गुन्हे दाखल करून चालणार नाही. या अवैध छुप्या आणि संघटित दारू माफियांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांच्यावर 'मकोका' आणि 'एमपीडीए' कायद्यांतर्गत कारागृहात स्थानबद्ध करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जोपर्यंत या माफियांची पाळेमुळे उखडून त्यांना कायमचे तुरुंगात सडवले जात नाही, तोपर्यंत हे मृत्यूचे सावट कधीही दूर होणार नाही, अशी नागरिकांची भावना आहे.