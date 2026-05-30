Pune Liquor Tragedy : धक्कादायक उलगडा! गावठी दारूचा एकच घोट कसा ठरतो मृत्यूचं कारण? आतली भयावह प्रक्रिया वाचा

हातभट्टी किंवा पारंपरिक पद्धतीने तयार केली जाणारी गावठी दारू अनेकदा जीवघेणी ठरते. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन प्रक्रियेत वैज्ञानिक निकषांचे पालन न करणे आणि रासायनिक सुरक्षिततेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे. कायदेशीर मद्यनिर्मिती कारखान्यांमध्ये कठोर नियम व नियंत्रित प्रक्रिया वापरल्या जातात, मात्र गावठी दारू तयार करताना हे निकष पाळले जात नाहीत..मिथॅनॉलचा सापळा : सर्वात मोठा जीवघेणा धोकागूळ, मोहाची फुले आणि पाणी यांचे मिश्रण सडवून त्यापासून दारू तयार केली जाते. या प्रक्रियेदरम्यान दोन प्रकारचे अल्कोहोल निर्माण होऊ शकतात. पिण्यायोग्य इथेनॉल आणि अत्यंत विषारी मिथॅनॉल.ऊर्ध्वपातन प्रक्रियेच्या सुरुवातीला मिथॅनॉल बाहेर पडते. नियमानुसार हा विषारी भाग वेगळा काढून टाकला जातो. मात्र अधिक नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने काही हातभट्टी चालक हे मिथॅनॉल दारूमध्येच मिसळतात. शरीरात गेल्यानंतर त्याचे रूपांतर फॉर्मिक अॅसिडमध्ये होते, जे डोळे, मेंदू आणि इतर अवयवांसाठी अत्यंत घातक ठरते..जास्त 'किक'साठी घातक रसायनांचा वापरदारू अधिक तीव्र वाटावी आणि सडण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी काही ठिकाणी मिथिल अल्कोहोल, डिनेचर्ड स्पिरिट यांसारखी धोकादायक रसायने मिसळली जातात.याशिवाय मिश्रण लवकर तयार होण्यासाठी युरिया, अमोनियम सल्फेट यांसारख्या खतांचाही वापर केला जातो. काही प्रकरणांमध्ये बॅटरीचे पाणी किंवा जुन्या बॅटऱ्यांचा वापर झाल्याचेही आढळले आहे. त्यामुळे शिसे आणि इतर जड धातू दारूमध्ये मिसळून ती आणखी विषारी बनते..Pune: स्पीरिट, मिथेनॉलच्या अतिरिक्त सेवनामुळे मृत्यू; ससूनमधील वैद्यकीय सूत्रांची माहिती.अस्वच्छ वातावरणामुळे वाढतो धोकागावठी दारू बहुतेक वेळा जंगल, नालेकाठ किंवा जमिनीखालील खड्ड्यांमध्ये तयार केली जाते. लोखंडी ड्रम, प्लास्टिकचे डबे आणि अस्वच्छ साधनांचा वापर केल्याने रासायनिक प्रतिक्रिया होऊन घातक संयुगे तयार होण्याची शक्यता वाढते..तापमान नियंत्रण नसल्याने तयार होतात विषारी घटकदारू निर्मितीमध्ये तापमानाचे नियंत्रण अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र हातभट्टीमध्ये लाकूड, टाकाऊ वस्तू किंवा कचरा जाळून अनियंत्रित उष्णता निर्माण केली जाते. त्यामुळे योग्य अल्कोहोलऐवजी हानिकारक रसायने तयार होण्याचा धोका वाढतो..शरीरावर होणारे गंभीर परिणामविषारी दारूचे सेवन केल्यानंतर काही तासांतच दृष्टी कमी होणे किंवा पूर्णपणे जाणे, यकृत आणि मूत्रपिंड निकामी होणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, बेशुद्धावस्था आणि अखेरीस मृत्यू अशी गंभीर लक्षणे दिसू शकतात. म्हणूनच एका बॅचमधील दारूमुळे अनेक जणांचा एकाच वेळी मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर येतात.गावठी दारू ही केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर ती थेट जीवाशी खेळणारी ठरू शकते. त्यामुळे अशा दारूपासून दूर राहणे आणि जनजागृती वाढवणे ही काळाची गरज आहे..Pune liquor tragedy: माहिती असूनही कारवाई नाही! 15 जणांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई, अवैध दारूकडे दुर्लक्ष महागात!