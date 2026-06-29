Wagholi Water Supply Issue : वाघोलीत पाण्यासाठी अजून किती दिवस हाल सोसावे लागतील? महिलांच्या संतप्त प्रतिक्रिया, महिन्याचे बजेट कोलमडले

वाघोली - 'सोसायटीचे पाणी पूर्णपणे टँकरवर अवलंबून आहे. पैसे देऊनही टँकर वेळेत उपलब्ध होत नाही. या पाण्यामुळे महिन्याचे प्रत्येक कुटुंबाचे बजेट तर कोसळतेच शिवाय सोसायटीवरही आर्थिक भार येतो. कर मात्र चुकत नाही. सध्या तर पाण्यासाठी खूपच हाल होत आहे. " सांगत होत्या कल्याणी योगेश सातव. .सातव या बकोरी परिसरातील न्याती ईलान सोसायटी मध्ये राहतात. सर्व न्याती मिळून २२०० सदनिका आहेत. यामध्ये न्याती ईलान साऊथ ईस्ट, न्याती ईलान नॉर्थ, न्याती ईलान सेंट्रल १ a २, न्याती ईलान वेस्ट १,२,३. यांचा समावेश आहे. वाघोलीत सोसाट्याना महापालिकेकडून पाणी पुरवठा होत नाही. खाजगी टँकर चालकाकडून त्यांना पाणी विकतच घ्यावे लागते. विकसकाकडून कोणताही पाणी पुरवठा होत नाही..फेब्रुवारी ते जून या पाच महिन्यात पाण्याची गरज वाढते. मात्र याच पाच महिन्यात पाण्याअभावी टँकर चालकाकडून वेळेवर टँकर मिळत नाही. यंदा जून संपत आला तरी पावसाने अद्याप दडी मारल्याने विहिरी व बोअरवेल यांच्या पाण्याच्या पातळी खाली गेल्या आहेत. त्यामुळे जास्तीचे पैसे देऊनही वेळेवर टँकर मिळत नाही..'पाण्यासाठी अजून किती हाल सोसावे लागतात माहीत नाही. दर महिन्याला पाण्यावर पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो. कुटुंबाचे महिन्याचे बजेट कोलमडते. कर चुकत नाही. वाघोलीत सदनिका घेतल्याचा कधी कधी पश्चाताप होतो. कोणी वाली आहे का नाही असा प्रश्न पडतो. " ही संतापजनक प्रतिक्रिया आहे सुमती बावणे यांची. त्या लोहगाव रोडवरील रेसिडेंट ग्रीन पब्लिक सोसायटी मध्ये राहतात..पाणी नसल्याने दररोजचे जीवनमानच कोलमडते. सकाळी उठल्यापासून पाण्याचे टेन्शन. नोकरदार वर्गाचे खूप हाल होतात. महापालिकेने गांभीर्याने पाणी प्रश्नाकडे बघायला हवे. अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. वाघोलीत सध्या पाण्याचे बिकट संकट आहे. महापालिका पाणी पुरवठा योजनेतून पूर्वीच्या गावाला दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जातो..1) न्याती ईलान सोसायटी, बकोरी रोड, वाघोलीएकूण सदनिका -- २२००दररोज लागणारे टँकर -- किमान ४०एका टँकरची किंमत -- ७५० ( १०,००० लिटर )केवळ पाण्यासाठी लागणारे बजेट प्रत्येक कुटुंबासाठी -- १००० ते १२००2) रेसिडेंट ग्रीन पब्लिक सोसायटी, लोहगाव रोड, वाघोलीएकूण सदनिका -- २००दररोज लागणारे टँकर -- किमान १२ ते १५एका टँकरची किंमत -- ९५० ( १०,००० लिटर )केवळ पाण्यासाठी लागणारे बजेट प्रत्येक कुटुंबासाठी -- १००० ते १२००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.