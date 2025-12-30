तारळे शंभूराज देसाई मेळावा
आपल्या उमेदवाराला निवडून आणा
शंभूराज देसाई; तारळेत जिल्हा परिषद गटाच्या मेळाव्यात आवाहन
तारळे, ता. २९ : इच्छुक उमेदवारांनी उमेदवारी मागावी, कोअर कमिटी मुलाखती घेऊन निर्णय देईल. सर्वांनी मला सर्वाधिकार दिले आहेत. शेवटी माझा निर्णय अंतिम असेल. ज्याला देसाई गटाच्या उमेदवारीचा टिळा लागेल त्याला मताधिक्याने निवडून आणा, एकदा उमेदवार जाहीर केल्यानंतर एकनिष्ठपणे त्याचे काम केले पाहिजे, असे आवाहन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.
तारळे येथे आयोजित जिल्हा परिषद गटातील कार्यकर्त्यांच्या संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी अभिजित पाटील, बबनराव शिंदे, संजय देशमुख, सदाभाऊ जाधव, बाळासाहेब खबाले पाटील, विजय पवार, देवानंद सपकाळ, सुहास माने आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘आपण २१ वर्षे विरोधात होतो. इतक्या वर्षात आपला कार्यकर्ता जागचा हलला नाही. देसाई गटाशी एकनिष्ठ राहिला. २००४ मध्ये आपण घराघरांत पोहोचलो. त्यामुळे आपल्याला गुलाल मिळाला. गत तीन टर्म वाढत्या मताधिक्याने विजय झाला. गेल्या वर्षी तर आपण उच्चांकी मतांनी निवडून आलो. हे लीड देसाई गटाच्या निष्ठावंत व प्रामाणिक कार्यकर्त्यांमुळे मिळाले. त्याबद्दल तुमचे पुन्हा एकदा आभार मानतो.’’
विधानसभेला असलेले हे लीड जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत कुठे जाते? यावेळी असे घडता कामा नये. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत आपले उमेदवार विजयी झालेच पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले. या वेळी हजारो कार्यकर्ते, विविध गावचे पदाधिकारी व नेते मंडळी उपस्थित होते.
---------------------
चौकट
भुलायच नाही
विरोधी उमेदवारांनी कोणत्या पक्षात प्रवेश केला याकडे कुणी बघायचे कारण नाही. उद्या तालुक्यात कोण बाहेरचा नेता येऊन काहीही आश्वासन देईल, चंद्र- सूर्य आणून देतो म्हणेल; पण आपला तालुका भुलणारा नाही. कोणीपण येऊ दे, आपल्याला आपल्या लोकांवर विश्वास आहे. त्यामुळे तुम्ही त्याची काळजी करू नका. दोन अडीच कोटी आणले म्हणून विरोधक जाहिरातबाजी करीत आहेत. आपण शेकडो कोटींची कामे केली आहेत अन् सुरू आहेत.
-----------------------------
चौकट
केवळ उमेदवारी मागायची नाही
उमेदवारांनी मुलाखतीला येताना एकटे यायचे. कोणीही शक्तिप्रदर्शन करायचे नाही. हा तुझ्याबरोबर गेला, माझ्याबरोबर आला नाही, असले वाद होऊ नयेत याची दक्षता घ्या. एकट्याने या, तुमचे काय व्हीजन आहे ते सांगा. केवळ उमेदवारी मागायची, पक्षासाठी गटासाठी वेळ द्यायचा नाही, हे आता चालणार नाही. आठवड्यातून तीन दिवस दिले पाहिजेत, असे आवर्जून यावेळी सांगितले.
--------------------------------
01179
तारळे : येथील मेळाव्यात बोलताना शंभूराज देसाई. (यशवंतदत्त बेंद्रे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
---------------------------------
