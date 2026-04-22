पुणे

Pune Accident : पुण्यात दत्तवाडीत घराच्या दरवाजावर पडलेल्या विजेच्या तारेचा जबर धक्का; मुलीला वाचवताना आईही जखमी

दत्तवाडीत अवकाळी पावसात महावितरणची तार लोखंडी दरवाजावर पडल्याने मायलेकीला विजेचा जबर धक्का; दोघींवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू
पुण्यात पावसाचा कहर! दत्तवाडीत घराच्या दरवाजावर विजेची तार तुटली; लेकीला वाचवायला गेलेली आईही गंभीर जखमी

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात बुधवारी सायंकाळी अवकाळी पावसामुळे दत्तवाडी परिसरात घराच्या लोखंडी दरवाजावर महावितरणची तार तुटून पडल्याने, एका महिलेला विजेचा जोरदार धक्का बसला. तिला वाचविण्यासाठी गेलेल्या तिच्या आईलाही धक्का लागून त्या दूर फेकल्या गेल्या. या दोन्ही मायलेकींवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
