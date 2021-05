औषधाविना उपचार कसे? पुणे शहरातील डॉक्टरांचा सवाल

By

पुणे - म्युकरमायकोसिस (Mucormycosis) या बुरशीजन्य आजाराची (Sickness) औषधे (Medicine) मिळता मिळत नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना (Patient) उपचारासाठी (Treatment) रुग्णालयांमध्ये (Hospital) दाखल करून तरी काय फायदा, असा थेट सवाल शहरातील डॉक्टरांनी (Doctor) केला आहे. (How to treat without medicine Pune doctors question)

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. शहराबरोबरच मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातून या आजाराच्या रुग्णांना पुण्यात आणले जात आहे. त्यामुळे पुण्यातील वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये गेल्या दहा-पंधरा दिवसांपासून म्युकरमायकोसिस झालेल्या रुग्णांचे प्रमाण वाढले आहे. एकेका रुग्णालयामध्ये २० ते ५० रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे या आजारावरील लिंपोसोमल अम्फोटेरिसिन-बी या इंजेक्शनची मागणी वाढली. एकेका रुग्णांना दोन ते दहा इंजेक्शनच्या वायल एका वेळी द्याव्या लागतात. त्याचा थेट परिणाम या इंजेक्शनचा तुटवडा होण्यात झाला असल्याची माहिती शहरातील रुग्णालयांनी दिली.

हेही वाचा: पुण्यात फक्त दुसऱ्या डोसचे लसीकरण; पहिला डोस स्थगित

म्युकरमायकोसिस या आजारावरील प्रभावी औषध मिळत नसल्याने रुग्णावर उपचार करायचे कसे, असा प्रश्न डॉक्टरांना पडला आहे. रुग्णालयात आणि बाहेरही औषध मिळत नसल्याचे प्रत्येक रुग्णाचे नातेवाईक सांगत आहेत. अशा वेळी आणखी रुग्णांना दाखल करून अजून गुंतागुंत वाढविण्यात काय अर्थ आहे, असा सूरही डॉक्टर आता काढत आहेत.

अशी आहे स्थिती

शहरातील रुग्णालयांनी एक-एक हजार इंजेक्शनच्या वायलची नोंदणी केली आहे

रुग्णालयांच्या औषध दुकानदारांनुसार त्या वायलचा पुरवठा होत नाही

गेल्या आठवड्यापर्यंत रुग्णालयांमधील औषध दुकानांमध्ये इंजेक्शन मिळत होते

चार दिवसांपासून इंजेक्शनच्या मोजक्याच वायल रुग्णालयांना मिळत आहेत

वितरकांकडेही या औषधांची सातत्याने मागणी होत आहे

या आजारासाठी रुग्णालयात औषध नाही, अशा वेळी उपचार करताना मर्यादा येतात, असे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे औषध उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात दाखल होण्यास सांगितले.

- ताराबाई जाधव, परभणी