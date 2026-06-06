पुणे

Pune: हावडा-पुणे लोहमार्गावर प्रवाशांची कोंडी;मागील दोन वर्षांपासून दररोज गाड्यांना सरासरी सहा ते आठ तासांचा विलंब

Growing Delays on Howrah-Pune Railway Route: आझाद हिंद एक्स्प्रेससह अनेक गाड्या दररोज 6 ते 8 तास उशिरा धावत असून प्रवाशांच्या परीक्षा, मुलाखती आणि व्यावसायिक कामांवर परिणाम होत आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: नागपूरहून पुण्यातील महत्त्वाच्या व्यावसायिक बैठकीसाठी निघालेले जतीन काळे यांना आझाद हिंद एक्स्प्रेसच्या ११ तासांच्या विलंबामुळे मोठा फटका बसला. काळे यांची बैठक तर चुकलीच, पण त्यांना मानसिक आणि शारीरिक त्रासही सहन करावा लागला. हे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण असून, हावडा-पुणे मार्गावरील रेल्वेच्या सातत्यपूर्ण विलंबाने हजारो प्रवासी सध्या वेठीस धरले जात आहेत.

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