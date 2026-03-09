पुणे - गर्भाशयमुख कर्करोगापासून संरक्षण देणाऱ्या ह्यूमन पॅपिलोमा व्हायरस’ (एचपीव्ही) विषाणू प्रतिबंधात्मक लसीकरणाला शहरात सोमवारपासून प्रारंभ झाला. बोपोडी येथील द्रौपदाबाई खेडेकर दवाखाना, लायगुडे दवाखाना, शिवाजीनगर येथील दळवी दवाखाना तसेच कमला नेहरू रुग्णालय येथे पहिल्या दिवशी १४ ते १५ वयोगटातील २५ मुलींना ही लस देण्यात आली. दरम्यान, महापालिकेच्या २१ प्रसूतिगृहांमध्ये ही लस उपलब्ध आहे. .गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगापासून आयुष्यभरासाठी रक्षण करणारी ही ‘गार्डासिल’ लस आहे. त्याचा एकच डोस पुरेसा आहे. ती सध्या शाळांमध्ये जाऊन दिली जाणार नसून केवळ महापालिकेच्या दवाखान्यामध्येच उपलब्ध असेल. ही लस देण्यासाठी मुलींची ‘यु–विन’ या पोर्टलवर ऑनलाइन स्वयं-नोंदणी करणे आवश्यक आहे.या पोर्टलवर लसीकरण केंद्रांची माहिती उपलब्ध असून त्याद्वारे लस घेता येणार आहे. लसीकरणानंतर या मुलींना प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे. सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत लसीकरण केले जाणार आहे. लसीकरणाचा टक्का वाढवण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांचीही मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती महापालिका आरोग्य विभागाने दिली..लसीकरणाबाबत गैरसमजांचे खंडणया लशीबाबत गैरसमज पसरवणारे संदेश काहींनी समाजमाध्यमांवर टाकल्याने त्यांंना आरोग्य विभागाने नोटीस पाठवली आहे. ही लस गेल्या १५ वर्षांपासून देण्यात येत असून ती सुरक्षित असल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे..काय आहे गर्भाशयमुख कर्करोगस्तन कर्करोगापाठोपाठ महिलांमध्ये गर्भाशयमुख कर्करोग होण्याचे प्रमाण दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.‘एचपीव्ही’ संसर्गाची लक्षणे सुरवातीला दिसत नाहीत. या कर्करोगाच्या पुढील टप्प्यात रक्तस्त्राव, दुर्गंधीयुक्त स्त्राव, ओटीपोटात वेदना ही लक्षणे दिसतात. लसीकरण केल्यावर त्यापासून ९३ ते १०० टक्क्यांपर्यंंत संरक्षण मिळते.‘ही लस सुरक्षित व प्रभावी आहे. ती मुलींना दिल्याने त्यांच्यामध्ये ‘एचपीव्ही’ विषाणूंच्या विरोधात प्रतिपिंड (ॲंटीबॉडी) तयार होतात व ती आयुष्यभरासाठी टिकतात. त्यासाठी १४ ते १५ वयोगटातील मुलींचे लसीकरण करून घ्यावे. महापालिकेच्या हद्दीतील ३५ हजार मुलींचे लसीकरण करण्यात येणार असून त्यापैकी १९ हजार डोस मिळाले आहेत. टप्प्याटप्प्याने पुढील डोस मिळतील.- डॉ. नीना बोराडे, आरोग्यप्रमुख, पुणे मनपा.एचपीव्ही लसीकरणाची वैशिष्ट्ये -– ९ ते १५ वर्षे वयोगटातील मुली पात्र.– ही लस ‘एचपीव्ही’ चा विषाणू प्रकार ६, ११, १६ आणि १८ पासून संरक्षण देते.– लस ०.५ मिली प्रमाणात स्नायूमध्ये (इंट्रामस्क्यूलर) दिली जाते.– आधी लसीकरण केल्यास पुन्हा देण्याची गरज नाही– मासिक पाळी सुरू असतानाही ही लस घेणे सुरक्षित असून पाळीवर परिणाम होत नाही.– लसीकरणामुळे प्रजनन क्षमता किंवा भविष्यातील गर्भधारणेवर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही.– व्यापक लसीकरणामुळे भविष्यात गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.