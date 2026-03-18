पुणे
कडूस आरोग्य केंद्रात विद्यार्थिनींना एचपीव्ही लस
कडूस, ता. १८ ः कडूस (ता. खेड) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि डायनॅमिक इंग्रजी माध्यम शाळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने ह्यूमन पॅपिलोमा व्हायरस (एचपीव्ही) प्रतिबंधक लसीकरण व जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये १० विद्यार्थिनींना लस देण्यात आली.
कडूस येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एचपीव्हीबाबत लसीकरण व जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मिलिंद दौंडकर व डॉ. योगेश वरे यांनी विद्यार्थिनी व पालकांना एचपीव्ही विषाणू, याचे दुष्परिणाम व गर्भाशयाचा कर्करोग या विषयी मार्गदर्शन केले. छबी सेवा फाउंडेशनचे संचालक विश्वनाथ गारगोटे, आरोग्य कर्मचारी मारुती कौदरे, कल्पना मेंढे, सुचेता क्षीरसागर, विद्या रासकर, तेजस पाटील यांनी लसीकरण उपक्रमाचे नियोजन केले.