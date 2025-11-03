HSC Exam Form : बारावीच्या परीक्षेचे अर्ज विलंब शुल्काने भरण्यासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज विलंब शुल्कासह भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विलंब शुल्कासह विद्यार्थ्यांचे अर्ज विलंब शुल्कासह १० नोव्हेंबरपर्यंत भरता येणार आहेत..राज्य मंडळाच्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थ्यांचे अर्ज युडायस प्लसमधील पेन-आयडीवरून ऑनलाइन पद्धतीने त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत भरून घेण्यात येत आहेत..व्यवसाय अभ्यासक्रम घेणारे नियमित विद्यार्थी, सर्व शाखांचे पुनर्परीक्षार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खासगी विद्यार्थी, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय, आयटीआयचे विषय घेऊन परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रमुखांमार्फत भरण्यात येत आहे.विद्यार्थ्यांचे अर्ज ‘www.mahahsscboard.in’ या संकेतस्थळावरून विलंब शुल्कासह भरण्यासाठी ४ ते १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे..विलंब शुल्काने अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क मंडळाकडे भरण्यासाठी ११ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. तर उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या आणि प्रीलिस्ट विभागीय मंडळाकडे १२ नोव्हेंबरपर्यंत जमा करायची आहे, असे राज्य मंडळाने नमूद केले आहे..उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी सादर केलेल्या सर्व अर्जांचे दिलेल्या परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय संबंधितांचे प्रवेशपत्र उपलब्ध करून दिली जाणार नाहीत. विलंब शुल्काने अर्ज सादर करण्याच्या कालावधीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असेही राज्य मंडळाने प्रकटनाद्वारे स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.