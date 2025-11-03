पुणे

HSC Exam Form : बारावीच्या परीक्षेचे अर्ज विलंब शुल्काने भरण्यासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज विलंब शुल्कासह भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज विलंब शुल्कासह भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विलंब शुल्कासह विद्यार्थ्यांचे अर्ज विलंब शुल्कासह १० नोव्हेंबरपर्यंत भरता येणार आहेत.

