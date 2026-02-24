Pune Crime : बारावीचा पेपर संपताच कोथरूडमध्ये विद्यार्थ्यावर कोयत्याने वार; दोन अल्पवयीन ताब्यात

पुणे - बारावीची परीक्षा देऊन केंद्राबाहेर पडताच विद्यार्थ्यांमधील वादातून एका अल्पवयीन मुलावर कोयत्याने वार केल्याची धक्कादायक घटना कोथरूड परिसरात मंगळवारी (ता.२४) दुपारी घडली. या प्रकरणी कोथरूड पोलिस पोलिसांनी रामनगर-वारजे परिसरातून दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, जखमी विद्यार्थी आणि आरोपी दोघेही इयत्ता बारावीत शिक्षण घेत आहेत. ते एरंडवणे येथील एका महाविद्यालयात असलेल्या परीक्षा केंद्रावर बारावीची परीक्षा देण्यासाठी आले होते. पेपर संपल्यानंतर दुपारी सुमारे अडीच वाजण्याच्या सुमारास विद्यार्थी परीक्षा केंद्राबाहेर आले..त्यावेळी एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याने त्याच्या साथीदारांच्या मदतीने दुसऱ्या विद्यार्थ्यावर कोयत्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात कर्वेनगर येथील अल्पवयीन मुलाच्या डोक्यावर वार करण्यात आला असून, तो गंभीर जखमी झाला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप देशमाने यांनी दिली..या घटनेनंतर परीक्षा केंद्र परिसरात विद्यार्थ्यांमध्ये घबराट पसरली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान, अल्पवयीन मुलांकडे कोयते कसे आले, याबाबत परिसरातील नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. कोयते लपवून ठेवलेल्या परिसराची पोलिसांनी झाडाझडती घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.